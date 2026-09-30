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Dünya

Rusya'dan S400 açıklaması! "Türkiye'deki sistemlerin taşınması gündemde"

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Rusya'dan S400 açıklaması!
Başlık ResmiRusyadan S400 açıklaması! Türkiyedeki sistemlerin taşınması gündemde

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin geleceğine ilişkin Moskova'dan yeni açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400'lerin Türkiye'den Rusya'nın dost kabul ettiği başka bir ülkeye taşınması konusunun gündemde olduğunu açıkladı. Peskov, "İlgili çalışmalar yürütülüyor ve gerekli temaslar sürdürülüyor" dedi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında Türkiye'nin envanterindeki Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin soruyu cevapladı.

S-400'lerin Türkiye'den Rusya'nın dost kabul ettiği başka bir ülkeye gönderilmesi ihtimaline ilişkin konuşan Peskov, konunun Moskova'nın gündeminde olduğunu söyledi.

KREMLİN: GÜNDEMDE

Peskov, S-400'lerin taşınması ve Türk tarafından bu yönde bir talep gelip gelmediğine ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"Böyle bir konu gündemde. İlgili çalışmalar yürütülüyor ve gerekli temaslar gerçekleştiriliyor."

Rus basını, Kremlin'in böylece Türkiye'deki S-400'lerin başka bir ülkeye taşınması ihtimalinin gündemde olduğunu teyit ettiğini yazdı.

Moskova'nın iddiasına göre Ankara'dan S-400 sistemlerinin Türkiye dışına çıkarılması konusunda Moskova'ya henüz somut bir resmi başvuru ulaşmadı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da daha önce Türkiye'nin satın aldığı S-400'leri Moskova'nın resmi onayı olmadan üçüncü bir ülkeye gönderemeyeceğini açıklamıştı.

Lavrov, anlaşmadaki son kullanıcı sertifikasının sistemlerin başka bir ülkeye devredilmesi için Rusya'nın onayını zorunlu kıldığını söylemişti.

Rusya'dan S400 açıklaması! "Türkiye'deki sistemlerin taşınması gündemde"
Başlık ResmiRusya'dan S400 açıklaması! "Türkiye'deki sistemlerin taşınması gündemde"

LAVROV "DOST ÜLKE" ŞARTINI AÇIKLAMIŞTI

Lavrov, Türkiye'den böyle bir talep gelmesi halinde Rusya'nın bunu değerlendirebileceğini söylemiş ancak sistemlerin gönderileceği ülkeye ilişkin şartlarını da açıklamıştı.

Rusya'nın yalnızca tamamen güvendiği bir ülkeye yapılacak transferi değerlendirebileceğini söyleyen Lavrov, S-400'lerin daha sonra başka bir ülkeye aktarılmayacağı konusunda da güvence verilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Lavrov, açıklamasını yaptığı tarihte S-400'lerin gönderilebileceği somut bir ülkenin görüşülmediğini de söylemişti.

FİDAN: S-400 MESELESİNDE ÇÖZÜM ARANIYOR

Ankara da son dönemde S-400 meselesinin çözümü için Moskova ile temasların sürdüğünü açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19 Eylül'de katıldığı televizyon programında, ABD'nin CAATSA yaptırımlarının Türkiye açısından özellikle savunma sanayisinde sorun oluşturduğunu söyledi.

S-400 meselesinin çözümüne yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade eden Fidan, tarafların karşılıklı iyi niyetle sonuç almaya çalıştığını söyledi.

F-35 DOSYASININ DA ÖNÜNDEKİ ENGELLERDEN BİRİ

Türkiye, Rusya ile S-400 hava savunma sistemlerinin satın alınması için 2017 yılında yaklaşık 2,5 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. İlk S-400 sistemleri 2019 yılında Türkiye'ye teslim edildi.

S-400 alımının ardından Türkiye F-35 savaş uçağı programından çıkarıldı. ABD, Aralık 2020'de Savunma Sanayii Başkanlığı'na CAATSA kapsamında yaptırım uyguladı.

Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesine ilişkin görüşmelerde S-400 sistemlerinin durumu, Ankara ile Washington arasındaki temel anlaşmazlık başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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