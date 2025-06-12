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Gerilim hızla tırmanıyor! İsrail’in saldırması çok yakın: Muhtemel bir saldırıda İran ne planlıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gerilim hızla tırmanıyor! İsrail’in saldırması çok yakın: Muhtemel bir saldırıda İran ne planlıyor?
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD medyasına konuşan kaynaklar, İsrail'in birkaç gün içerisinde İran'a askeri operasyon yapmayı planladığını iddia etti. İranlı üst düzey bir yetkili ise İsrail’in muhtemel bir saldırı gerçekleştirmesi durumunda bir planları olduğunu bildirdi. ABD Başkanı Trump ise Ortadoğu'dan ABD'li personelini çekeceğini bildirerek, ''Orası tehlikeli bir yer haline geliyor'' ifadelerinde bulundu.

İsrail ve İran arasındaki gerilim hızla tırmanıyor.  ABD Başkanı Trump, zorunlu olmayan Amerikalı personelinin Orta Doğu’daki bazı ülkelerden çekilmesini yorumlayarak, "Orası tehlikeli bir yer haline gelebileceği için çekiliyorlar. Neler olacağını göreceğiz. Çekilmeleri için bildirimi yaptık. Nükleer silaha sahip olamazlar. Bu çok net. Nükleer silaha sahip olamazlar. Buna izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu. Ardından İsrail’in birkaç gün içerisinde İran’ın nükleer tesislerine saldıracağı iddiası gündemdeki yerini aldı.

Gerilim hızla tırmanıyor! İsrail’in saldırması çok yakın: Muhtemel bir saldırıda İran ne planlıyor? - 1. Resim

YÜZLERCE BALİSTİK FÜZE İLE KARŞILIK VERİLMESİ PLANLANDI

Söz konusu iddiaların ardından İranlı yetkililer ise, Tahran hükümeti ve ordu yetkililerinin muhtemel bir İsrail saldırısına karşı planlama yapmak üzere toplandığını ve bu planların İsrail'e yüzlerce balistik füze ile karşılık vermeyi içerdiğini öne sürdü.

İranlı bir yetkili, İsrail’e karşı planlanan muhtemel saldırının Ekim 2024'te gerçekleştirilen saldırıya benzer olacağını ifade etti.  O tarihte İsrail'e yaklaşık 200 balistik füze atılmış ve tüm nüfus sığınaklara gönderilmişti.

''İSRAİL’İN YANINDA ABD DE SORUMLU''

Bununla birlikte İran, muhtemel  bir saldırı durumunda İsrail'in yanı sıra ABD'yi de sorumlu tutacağı ve bölgedeki ABD güçlerini hedef alacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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