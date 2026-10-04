Paraguay'ı şiddetli fırtına ve dev dolu taneleri vurdu. Başkent Asuncion ve çevresinde elma büyüklüğüne ulaşan dolu taneleri araçların camlarını kırdı, kaportaları ezdi ve evlerin çatılarını deldi. Meteoroloji yetkilileri 12 bölgede alarm verirken, rüzgarın hızının saatte 120 kilometreye ulaşabileceği bilgisi paylaşıldı.

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Paraguay'da gece saatlerinde etkisini artıran şiddetli fırtına hayatı felç etti. Başkent Asuncion ve çevresindeki yerleşimlerde gökten düşen dev dolu taneleri kısa sürede büyük çaplı maddi hasara yol açtı.

Elma büyüklüğüne ulaşan buz parçaları sokaklarda ve otoparklarda bulunan araçların ön camlarını parçaladı, kaportalarında derin göçükler oluşturdu. Çok sayıda evin kiremit ve çatısı da dolunun şiddetiyle delindi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde dolu tanelerinin büyüklüğü ve araçlarda oluşan hasar görüldü.

Gökten taş gibi yağdı! Elma büyüklüğündeki dolu milyon dolarlık araçları hurdaya çevirdi

12 BÖLGE İÇİN ALARM VERİLDİ

Paraguay Meteoroloji ve Hidroloji Müdürlüğü, şiddetli yağış ve gök gürültülü fırtınalar nedeniyle ülkenin geniş bir bölümünü kapsayan uyarı yayımladı.

Gökten taş gibi yağdı! Elma büyüklüğündeki dolu milyon dolarlık araçları hurdaya çevirdi

Asuncion'un yanı sıra San Pedro, Cordillera, Guaira, Caaguazu, Caazapa, Itapua, Misiones, Paraguarí, Central, Neembucu ve Presidente Hayes uyarı kapsamına alındı.

Meteorolojik tahminlerde fırtınayla birlikte rüzgarın hızının yer yer saatte 120 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Gökten taş gibi yağdı! Elma büyüklüğündeki dolu milyon dolarlık araçları hurdaya çevirdi

ÖNCE GÜNEYBATIYI VURDU

Fırtına hücreleri ilk olarak ülkenin güneybatısındaki Misiones ve Ñeembucú bölgelerinde etkili oldu. Şiddetli hava sistemi daha sonra hızla ülkenin doğu kesimlerinin merkezine doğru ilerledi. Yetkililer, kuvvetli yağışların yanı sıra yeni dolu yağışlarına karşı da vatandaşları uyardı.

Gökten taş gibi yağdı! Elma büyüklüğündeki dolu milyon dolarlık araçları hurdaya çevirdi

FIRTINA TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Paraguay'daki olumsuz hava koşullarının kısa sürede sona ermesi beklenmiyor. Resmi tahminlere göre 4 Ekim Pazar ve 5 Ekim Pazartesi günlerinde ülkenin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak ve fırtına ihtimali devam edecek.

Gökten taş gibi yağdı! Elma büyüklüğündeki dolu milyon dolarlık araçları hurdaya çevirdi

Yüksek nemin etkisini koruyacağı ülkede sabah saatlerinde serin, öğleden sonra ise daha ılık hava bekleniyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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