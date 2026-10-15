Gökyüzü sarardı, 277 bin kişi hastalandı! Uçaklardan kuru buz atacaklar

Endonezya'da orman yangınlarının yol açtığı zehirli duman nedeniyle gökyüzü sarıya dönerken 277 bini aşkın solunum yolu enfeksiyonu vakası kaydedildi. Okulların kapatıldığı, hava kirliliğinin tehlikeli seviyelere ulaştığı ülkede yetkililer bu kez sıra dışı bir yönteme başvurdu. Cumhurbaşkanının talimatıyla uçaklardan 1,5 ton kuru buz serpilmeye hazırlanılıyor.

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Endonezya'da haftalardır etkili olan orman ve arazi yangınları, ülkenin birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yangınların yol açtığı yoğun duman nedeniyle gökyüzü sarı ve turuncu tonlara bürünürken görüş mesafesi bazı bölgelerde ciddi ölçüde düştü.

Hava kirliliği nedeniyle okulların kapatıldığı ülkede yüz binlerce solunum yolu enfeksiyonu vakası kaydedildi.

Yetkililer, yangınlardan kaynaklanan duman tabakasını dağıtabilmek için havadan kuru buz serpme yöntemini test etmeye hazırlanıyor.

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GÖKYÜZÜ SARARDI, 277 BİN KİŞİ HASTALANDI

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre 11 Ekim itibarıyla yangınlardan etkilenen 7 eyaletteki 63 ilçe ve şehirde 277 bin 75 akut solunum yolu enfeksiyonu vakası kaydedildi.

Vakaların 62 bin 400'ünü 5 yaş ve altındaki çocuklar oluşturdu.

Özellikle Kalimantan bölgesinde etkili olan yoğun duman, hava kalitesini tehlikeli seviyelere taşıdı.

Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumunun ölçümlerine göre Palangka Raya kentinde ince partikül madde (PM2.5) yoğunluğu, kurumun en yüksek kirlilik kategorisi için belirlediği sınırın yaklaşık beş katına ulaştı.

CUMHURBAŞKANINDAN TALİMAT! HAVADAN KURU BUZ ATACAKLAR

Endonezya yönetimi, zehirli dumanla mücadele için alışılmışın dışında bir yöntemi devreye almaya hazırlanıyor.

Endonezya merkezli Metro TV'nin haberine göre Siyaset ve Güvenlik İşleri Koordinatör Bakanı Dudung Abdurachman, Güney Sumatra'daki duman tabakasını dağıtmak amacıyla gerçekleştirilecek kuru buz serpme testinin hazırlıklarını inceledi.

Palembang'daki Sri Mulyono Herlambang Hava Üssü'nde yürütülen hazırlıklar, Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun doğrudan talimatıyla başlatıldı.

Bakan Dudung, "Kuru buz serpme testi, Güney Sumatra'daki duman sisinin giderilmesine yardımcı olmak amacıyla doğrudan cumhurbaşkanının talimatıyla gerçekleştirilmektedir" dedi.

UÇAKLARDAN 1,5 TON KURU BUZ SERPİLECEK

Operasyon kapsamında toplam 1,5 ton kuru buz hazırlandı.

Katı karbondioksitten oluşan kuru buzun Cessna tipi uçaklarla Palembang çevresindeki bölgelere havadan serpilmesi planlanıyor.

Yetkililer, yöntemin duman tabakasının yükselmesine yardımcı olmasını ve yerdeki görüş koşullarını iyileştirmesini umuyor.

Operasyonun hazırlıkları sürerken kuru buz malzemelerinin bir kısmı da Lampung bölgesinde hazır tutuluyor.

HEDEF GÖRÜŞ MESAFESİNİ 5 KATINA ÇIKARMAK

Palembang'da yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 1.000 metreye kadar geriledi.

Yetkililer, kuru buz uygulamasıyla görüş mesafesini yaklaşık 5.000 metreye çıkarmayı hedefliyor.

Ancak yöntemin ne ölçüde etkili olacağı henüz kesinleşmedi.

Bakan Dudung, "Önce sonuçları göreceğiz ve eğer etkili olursa, bu yöntemin diğer bölgelerde de uygulanma olasılığı var" ifadelerini kullandı.

Testten olumlu sonuç alınması halinde kuru buz uygulamasının, duman sorunu yaşayan Orta Kalimantan gibi diğer bölgelere de yayılması değerlendirilecek.

60 BİNDEN FAZLA PERSONEL SAHADA

Endonezya'da yangınlarla mücadele çalışmaları da devam ediyor.

Hükümetin açıklamasına göre 60 binden fazla personel yangınlarla mücadelede görevlendirildi.

Ülkenin altı bölgesinde toplam 639 hektarlık alandaki yangınları söndürmek için çalışmalar sürdürülüyor.

Yetkililer, kuru buz testinin yanı sıra hava modifikasyonu operasyonlarına, yangın söndürme faaliyetlerine ve yasa dışı arazi yakma uygulamalarına karşı denetimlere devam ediyor.

Yağışları azaltan El Nino hava olayı da yangınların etkisini ağırlaştırırken Endonezya Orman Bakanlığının verilerine göre ocak-temmuz döneminde 202 bin hektardan fazla alan yangınlardan zarar gördü.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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