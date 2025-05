Görenler hayran kaldı: New York'ta Türk rüzgarı! Mehter takımı ABD'de yeri göğü inletti! Türk Günü manşet oldu

ABD’nin New York şehri, 42. Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü ile adeta kırmızı-beyaza büründü. Mehter Takımı’nın coşkulu marşları Manhattan sokaklarında yankılanırken, binlerce kişi Türk bayraklarıyla bu muhteşem yürüyüşe eşlik etti.

ABD’nin New York şehrinde, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu’nun (TADF) öncülüğünde düzenlenen 42. Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali izleyenlerden büyük alkış aldı.

Manhattan'da binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte Türk bayrakları dalgalanırken, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik, festival alanında kurulan stantlarla devam etti.

ANADOLU ATEŞİ VE MEHTER TAKIMI SAHNE ALDI

Festivalde, dev sahnede gerçekleştirilen müzik ve folklorik gösteriler izleyicilerden büyük alkış aldı. Sanatçılar Burak Kut, Çelik, Yavuz Bingöl ve Selma Geçer sahne alırken, Anadolu Ateşi, Mehter Takımı ve Kafkas Halk Oyunları ekibi de gösterileriyle beğeni topladı. Yürüyüşe katılan ABD vatandaşları ve yabancı turistler, Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

YOĞUN KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Festivale Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti New York Temsilcisi Mehmet Dana, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram katıldı. Ayrıca çeşitli Türk sivil toplum kuruluşları da alanda yer aldı.

"GÜN HEPİMİZİN"

New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, Türk Günü Yürüyüşü'nün New York'ta sembol haline geldiğini belirterek, "42 yıl önce başlamış, bu sene 42'ncisini yapıyoruz. Bu faaliyeti yürütmek ve genişletmek önemli. Buradaki Türk toplumunun varlığını, kültürünü, dayanışmasını en iyi sergileyecek fırsat bu" dedi. Yazal, katılımın her yıl daha da artmasını dileyerek, "Gün hiçbirimizin değil, gün hepimizin" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe ilk kez katılan sanatçı Yavuz Bingöl, yürüyüşün bu yılki temasının "Engelsiz Bir Dünya" olduğunu hatırlattı. Bingöl, Filistinli çocukların yazdığı mektupların dünyadaki posta kutularına ulaştırılması amacıyla bir kampanya başlattığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler’de temaslarda bulunduğunu söyleyen Bingöl, "Dünyadaki evlerin posta kutularına Filistinli çocukların yazdığı mektupları göndermeyi hedefliyoruz" dedi.

TÜRK POLİSLERİNDEN GURUR MESAJI

New York Polis Departmanı’nda görev yapan Türk kökenli dedektifler de yürüyüşe katıldı. Dedektif Uğur Bek, 40’a yakın Türk polisin yürüyüşte yer aldığını belirtti. Yeni kurulan "Türk Amerikan Polis Derneği" hakkında bilgi veren Bek, bu derneğin yalnızca Türkiye’yi değil, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs ve diğer Türk topluluklarını da temsil ettiğini açıkladı.

"BAYRAĞIMIZI GURURLA DALGALANDIRIYORUZ"

Türk kökenli dedektif Egemen Aydın da Türk Günü Yürüyüşü'ne ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte katıldığını belirtti. "Türk bayrağını New York sokaklarında gururla dalgalandırıyoruz" diyen Aydın, polis olmak isteyen Türk gençlerine Green Card ve vatandaşlık süreci hakkında destek olabileceklerini ifade etti.