Dünya basını Erdoğan'ı manşetlere taşıdı! "Türkiye'yi artık kimse durduramaz"

Türkiye, son dönemde uluslararası diplomasinin kalbi haline gelerek küresel siyasetin merkezine yerleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki diplomatik hamleler, uluslararası basında "diplomatik zafer" olarak nitelendirilirken, birçok ülkenin manşetlerinde Türkiye'nin yükselen gücü öne çıkarıldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna barış müzakereleri, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. BBC, Al Jazeera, Nau, Kathimerini, Ta Nea ve Welt gibi önde gelen medya kuruluşları, Türkiye'nin bu süreçteki diplomatik başarısını manşetlerine taşıdı.

TÜRKİYE'NİN BARIŞ MASASINDAKİ GÜCÜ ÖVÜLDÜ

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin ABD'nin de teşvikiyle Türkiye'nin arabuluculuğunda İstanbul'da bir araya gelmesini, "barışa yönelik önemli bir adım" olarak nitelendirdi. Al Jazeera ise "Türkiye'nin bu süreçteki merkezi rolünün bir zafer olduğunu" vurgulayarak, Ankara'nın son 15 yılda diplomatik bir güç merkezi haline geldiğine dikkat çekti.

İsviçre merkezli Nau gazetesi, "Putin gelmese de İstanbul müzakerelerinin gerçek kazananı Erdoğan" başlığını attı. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy'yi aynı masaya oturtma teklifinin Türkiye'nin uluslararası diplomasideki konumunu güçlendirdiği ifade edildi.

İlgili Haber İstanbul görüşmeleri sonrası ABD ve Rusya arasında ilk temas!

YUNANİSTAN BASINI: TÜRKİYE MERKEZDE, YUNANİSTAN HİÇBİR YERDE

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Liberal, Kathimerini ve Ta Nea, İstanbul müzakerelerine geniş yer ayırdı. "Türkiye merkezde, Yunanistan hiçbir yerde" başlığıyla dikkat çeken Ta Nea, Erdoğan'ın bölgesel bir oyuncu olarak gücünü artırdığını, Atina'nın ise bu süreçte etkisiz kaldığını vurguladı.

Ta Nea'nın analizinde, Erdoğan'ın son dönemde İtalya ve Orta Doğu'da kazandığı diplomatik başarıların Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i gölgede bıraktığı ifade edildi.

AVRUPA BASINI: "ERDOĞAN DÜNYA SAHNESİNE GERİ DÖNDÜ"

Alman Welt gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaş başladığından bu yana kendisini bir arabulucu ve ülkesini vazgeçilmez bir güç olarak konumlandırdığını yazdı. Haberde, "Erdoğan, Doğu ile Batı arasında özgüvenli ve başarılı bir denge politikası yürütüyor" ifadeleri kullanıldı.

Berliner Morgenpost, İstanbul'da gerçekleşen barış görüşmelerini "Ukrayna Barış Toplantısı Üzerine Poker: Şimdiye Kadar Sadece Bir Kazanan Var" başlığıyla haberleştirdi. Haberde, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin yeniden Türk topraklarında buluşmasının diplomatik bir zafer olduğu belirtildi.

ERDOĞAN, "GİZLİ KAZANAN" OLARAK GÖRÜLÜYOR

Alman Focus dergisi, "Putin ve Zelenskiy arasındaki çekişmenin sürpriz bir galibi var: Erdoğan" başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış müzakerelerindeki stratejik hamlesine dikkat çekti. Dergi, Erdoğan'ın hem ABD hem de Rusya ile kurduğu denge politikasının bölgesel barışın anahtarı olabileceğini belirtti.

TÜRKİYE, YENİ CENEVRE Mİ OLACAK?

Özellikle Alman basınında öne çıkan yorumlarda, İstanbul'un yeni bir Cenevre olarak konumlanabileceği ifade edildi. Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizinde gösterdiği arabuluculuk, NATO toplantılarına ev sahipliği ve İran-Avrupa nükleer görüşmelerine aracılık etmesi, Türkiye'nin diplomatik arenadaki rolünü güçlendirdi.

BOSNA HERSEK BASINI: "İSTANBUL, TARİHİ BİR BARIŞ MEKANI MI OLACAK?"

Bosna Hersek'in en çok okunan haber portallarından Klix, İstanbul müzakerelerini "İstanbul, tarihi bir barış mekânı mı olacak?" başlığıyla okuyucularına aktardı. Haberde, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya barış sürecinde aldığı inisiyatifin, Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirebileceği ifade edildi.