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3. Lig ekibi, UEFA Avrupa Ligi yolunda! Tarihe geçecekler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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3. Lig ekibi, UEFA Avrupa Ligi yolunda! Tarihe geçecekler
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya 3. Ligi'nde şampiyon olan ve 2. Lig'e yükselmeye hak kazanan Arminia Bielefeld, tarihe geçmeye hazırlanıyor. Almanya Kupası'nda finale kalan takım, zafere ulaşması halinde 3. Lig'den Avrupa'ya giden ilk takım olacak.

Bundesliga'da sezon sona erdi, Avrupa kupalarına katılacak takımlar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Sezona 3. Lig'de başlayan ve şampiyon olan Arminia Bielefeld, futbol tarihine geçecek müthiş bir başarıya imza atmak üzere.

3. LİG'DEN AVRUPA KUPASINA

Lig şampiyonluğu ile 2. Lig'e çıkmaya hak kazanan Arminia Bielefeld, Almanya Kupası'nda da finale kalma başarısı gösterdi. Bielefeld, final maçında Almanya'nın köklü ekiplerinden Stuttgart'ı yenerek kupanın sahibi olması durumunda, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Freiburg ve Mainz 05 ile birlikte Almanya'yı Avrupa sahnesinde temsil edecek.

TARİHE GEÇECEK

Öte yandan Bielefeld, zafere ulaşması durumunda Avrupa'da 3. Lig'de mücadele edip UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansı yakalayan ilk takım olacak

Bielefeld; çeyrek finalde Werder Bremen'i, son 16 turunda Freiburg'u, 2'nci turda Union Berlin'i, 1'inci turda ise Hannover 96'yı elemişti.

Arminia Bielefeld, Almanya Kupası'nda finale yükselirken geçen senenin Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen'i de 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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