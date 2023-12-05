Görüntüleri Hamas yayınladı: Kassam Tugayları diplerine kadar geldi... İsrail askerlerinin ruhu duymadı!

5 Aralık 2023 18:51 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 20:16

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim'den bu yana devam ederken, İsrail güçleri Gazze'ye havadan, karadan ve denizden ölüm yağdırmaya devam ediyor. Şu ana kadar Gazze'deki kanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bine dayandı.

Öte yandan Gazze'de konuşlanan İsrail ordusu da şehir içinde ilerlemek isterken ağır kayıplar verdi. 7 Ekim’deki saldırılardan bu yana 310'dan fazlası İsrail askerinin öldürüldüğü bildirilirken, Hamas'ın yayınladığı son görüntüler şoke etti.

İSRAİL ORDUSUNUN RUHU DUYMADI

Cuhr al-Dik bölgesinde konuşlanan İsrail askerlerini hedef alan Kassam Tugayları, saldırı öncesi yaptığı gözetleme faaliyetlerini paylaştı. Görüntülerde, Kassam Tugayları’nın tüneller sayesinde İsrail güçlerinin içine kadar sızdığı ancal İsrailli askerlerin ruhunun bile duymadığı görüldü.

GÖZETLEME SONRASI SALDIRDILAR

Gözetleme sonrası İsrail askerlerinden oluşan birliğe patlayıcılar ile saldırı düzenlendiği açıklandı. Saldırıdaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASINDA SON DURUM

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 75, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

GAZZE'DE CAN KAYBI 16 BİNE DAYANDI

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899’a yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 257 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailliesir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.