Hamas saldırısı önceden biliniyor muydu? İsrail borsasında milyonlarca dolarlık satış!

5 Aralık 2023 16:52 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 10:25

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD'li profesörler, 7 Ekim'deki Hamas saldırısı öncesinde İsrail borsasında olağandışı işlemlerin yapıldığını tespit ettiklerini açıkladı. Yayınlanan rapora göre, saldırıdan önce İsrail borsasında milyonlarca dolarlık satış gerçekleştirildi. Bu durum bazı isimlerin saldırıyı önceden bildiği şeklinde yorumlandı.

HAMAS'IN SALDIRISI ÖNCEDEN BİLİNİYOR MUYDU?

New York ve Columbia Üniversitesi profesörleri, İsrail borsasında 7 Ekim saldırısı öncesinde olağandışı borsa hareketliliği yaşandığını tespit etti. 66 sayfadan oluşan araştırma raporunda, bazı yatırımcılar 7 Ekim'deki Hamas saldırısını bildiği ve borsada düşüşe göre pozisyon aldığı belirtildi. Saldırıdan 5 gün önce İsrail borsasında yoğun bir açığa satış pozisyonu açılması dikkat çekti.

100 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE KÂR

NTV'de yer alan habere göre; akademisyenler, ''Bazı kişilerin bu saldırıyı bildiği öngörülüyor'' değerlendirmesinde bulundu. Bahsi geçen kişilerin bu operasyon ile 100 milyon dolardan fazla para kazandığı tahmin edildi.

Öte yandan, İsrail borsasında 7 Ekim'den önce gerçekleşen açığa satışlar; 2008'deki mali kriz, 2014 İsrail-Gazze savaşı ve Covid-19 salgını da dahil olmak üzere diğer birçok kriz döneminde gerçekleşen açığa satışları geride bıraktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İsrailli kaynaklar, durumun araştırıldığını belirtti.

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Açığa satış, satıcının, sahip olmadığı hisse senetlerini satıp, vade sonunda satışını gerçekleştirdikleri hisseleri satın alan kişiye teslim etmeleri işlemidir. Alış-satış işleminin tam tersi şekilde gerçekleşen bu işlemde, hisseler önce satılmakta, daha sonra alınarak geri konulmaktadır.

Açığa satış, hisselerin düşüşe geçeceğine inanan yatırımcılar tarafından sıkça kullanılır. Buradaki amaç, hisse senetlerini yüksek fiyattan satıp, daha sonra düşük fiyattan alınarak alıcıya teslim edilmesi ve arada gerçekleşen fiyat farkının da kâr olarak yansımasıdır.