Netanyahu'nun işgal planı: Savaştan sonra Gazze'de 'Filistin' olmayacak

5 Aralık 2023 15:33 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 18:01

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen hafta Knesset üyeleri ve Amerikalı yetkililerle basına kapalı gerçekleştirdiği görüşmenin detayları ortaya çıktı. Savaştan sonra Gazze'yi Filistin'in yönetmeyeceğini söyleyen Netanyahu, Gazze'yi işgal etmeyi planladığını itiraf etti.

NETANYAHU, İŞGAL PLANINI AÇIKLADI

Netanyahu, geçtiğimiz hafta Knesset üyeleri ve ABD'li yetkililerle basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede asıl niyetini açıkça dile getiren Netanyahu, "Savaştan sonra Gazze'de yenilenmiş bir Filistin yönetimi olmayacak, aslında Gazze'de hiçbir Filistin yönetimi olmayacak" ifadelerini kullandı.

BİDEN, 'YENİLENMİŞ FİLİSTİN YÖNETİMİ' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, Kasım ayında The Washington Post'ta yayınlanan yazısında, Gazze'de bir ateşkes sağlamanın "barış olmadığını" ve kalıcı istikrarın önemli bir anahtarının yeniden birleşmiş Gazze Şeridi ile Batı Şeria olduğunu söyledi. Yazısında Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz iki devletli bir çözüm ve barış için çalışıyoruz. Gazze ve Batı Şeria tek bir yönetim yapısı altında, yeniden canlandırılmış bir Filistin altında yeniden birleştirilmelidir. Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik aşırılık yanlısı şiddetin sona ermesi ve bu şiddeti uygulayanların sorumlu tutulması gerektiği konusunda İsrailli liderlerle konuştum."

Biden'ın yazısıyla aynı dönemde, konuyla ilgili benzer bir açıklama yapan Binyamin Netanyahu, "Mevcut Filistin yönetimi, savaştan sonra Gazze'yi yönetemez" demişti.

"NETANYAHU'NUN FİKRİ NEDEN DEĞİŞTİ?"

Netanyahu'nun sözleri, İsrail'in resmi yayın kuruluşu Kann News'un X hesabından da paylaşıldı. Biden'ın The Washington Post'ta yayınlanan Gazze'ye ilişkin yazısına da gönderme yapılan paylaşımda, "Yenilenmiş Filistin konusunda Netanyahu'nun fikrinin neden değiştiği" soruldu.

İSRAİL SİVİLLERİ BOMBALAMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 60. gününde de devam ediyor. Çoğu kadın ve çocuk 17 binin üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarda, 1,8 milyondan fazla insan yerinden edildi. İsrail'in saldırıları, Filistin'e yapılan zulme 'dur' demek için dünyanın dört bir tarafında sokaklara dökülen milyonlara, Birleşmiş Milletler ve Unicef'in çağrılarına rağmen sürüyor.