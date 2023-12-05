İsrail'in Hamas'a attığı iftiralar ortaya çıktı: İsrail'in en köklü gazetesi yalanları bir bir sıraladı

5 Aralık 2023 14:28 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 14:46

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Haaretz

İsrail ile Hamas arasındaki savaş, 7 Ekim'de Hamas'a bağlı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın Aksa Tufanı Operasyonu ile başladı. Hamas'ın operasyonu ile başlayan savaşla ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı. İsrail, katliamlarını ve işgalini haklı göstermek için Hamas'a yönelik türlü iftiralar attı. İsrailli üst düzey yetkililer, Başbakan Netanyahu ve First Lady bile bu yalanları doğruladı. Ancak İsrail'in köklü gazetesi Haaretz, Hamas'a yönelik iddiaların abartı veya yalan olduğunu yazdı.

İŞKENCE İDDİALARI YALAN

Haaretz dikkat çeken analizinde ilk olarak hamile bir kadına yapıldığı öne sürülen işkence iddialarını yanıtladı. Haaretz'e göre o saldırıda İsrail’in paylaştığı hayatını kaybedenlerin listesinde hiçbir hamile kadının adı yok. Öte yandan İsrailli yetkililer hamile kadının biri 6 biri 7 yaşındaki iki çocuğunun gözleri önünde öldürüldüğünü iddia etmişti. Yine İsrail'in paylaştığı listede bir tane bile 6-7 yaşlarında çocuk yer almıyor.

DOĞUM İDDİALARI YALAN

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'a yazdığı mektupta hamile bir kadının Hamas tarafından esir alındığını ve esaret altındayken doğum yaptığını yazmıştı.

Haaretz bu bilgiyi de yalanladı. Hamileyken rehine alındığı iddia edilen kadın Taylandlı rehine Nathavaree Mulka'ydı ve kadın rehine alındığında hamile değildi.

Öte yandan First Lady Sara'nın mektubu 26 Kasım tarihliydi, Nathavaree Mulkan Taylandlılarla ilk listede serbest bırakılmıştı.

ÇOCUKLARIN BAŞI KESİLDİ İDDİASI YALAN

Hamas'ın bebekleri öldürdüğü iddiasını da araştıran Haaretz, 7 Ekim saldırılarında Be'eri ölen tek çocuğun Mila Cohen olduğunu, polislerin başka bir çocuğun ölümü ile ilgili herhangi bir kanıt sunamadığını yazdı.

Son olarak '40 çocuğun başının kesildiği' iddialarına değinen İsrailli gazete çocukların başlarının kesildiğini, idam edildiğini ya da çocukların iplerle asıldığında dair iddiaları da yalanladı.

Haaretz'e göre o gün toplamda 20 çocuk öldü ancak bu çocuklar bire bir öldürülmedi. Çocukların füzelerin düşmesi ya da çapraz ateşte kalmaları sonucunda hayatlarını kaybettiği belirtildi.