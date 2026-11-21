Dünyanın en çok beklenen oyunlarından GTA 6'nın piyasaya sürülmesinin ardından ABD'de polislerden oyunculara peş peşe uyarılar geldi. Atlanta, Denver ve Arizona dahil birçok bölgede polis, oyundaki suçların gerçek hayata taşınmaması çağrısında bulundu. Denver polisinin "Beş yıldız kazanmak, bizim vereceğimiz bir başarı değildir" mesajı ise GTA'nın meşhur aranma sistemine gönderme yaptı.

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ABD'de GTA 6'nın piyasaya sürülmesiyle birlikte polislerden oyun tutkunlarına alışılmadık uyarılar geldi.

"GTA GERÇEK BİR YER DEĞİL AMA ATLANTA ÖYLE"

Atlanta Polis Departmanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GTA gerçek bir yer değil ama Atlanta öyle." ifadelerini kullandı.

Oyunculara seslenen polis, "Atlanta Polis Departmanından sizlere dostça bir uyarı: Oyunu oynayın ama kendinizi oyuna kaptırıp hapse girmeyin. Sanal eğlenceyi gerçek hayattaki kararlarla karıştırmayın. Alkollü araç kullanma, dikkatsiz sürüş, araba hırsızlığı ve şiddet, gerçek hayatta ciddi sonuçlar doğurur. Bunları oyunun içinde tutun. Sokaklarımıza taşımayın." açıklamasını yaptı.

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"BEŞ YILDIZ KAZANMAK BİZİM VERECEĞİMİZ BİR BAŞARI DEĞİL"

Denver Polis Departmanı ise GTA serisindeki polis tarafından aranma seviyesini gösteren yıldız sistemine gönderme yaptı.

Polisin sosyal medya paylaşımında, "Lütfen tüm GTA faaliyetlerini video oyunu sınırları içinde tutun. Dostça bir hatırlatma: Araba hırsızlığı hala yasa dışıdır. Polisten kaçmak hala yasa dışıdır. Beş yıldız kazanmak, bizim vereceğimiz bir başarı değildir." ifadeleri yer aldı.

"GERÇEK HAYATTA HİLE KODU YOK"

Arizona'daki Pima Bölgesi Polisi de oyun tutkunlarına seslendi.

Bölgenin GTA'daki şehirleri anımsattığına dikkat çekilerek, "Gerçek hayattaki kurallarda hile kodları, yeniden canlanma ya da görevi yeniden başlatma gibi şeyler yoktur. Keyifli oyunlar, sorumlu bir şekilde oynayın ve unutmayın ki güvenli ve sorumlu oyun oynamak her zaman bir kazançtır." denildi.

"GTA 6'DA OLAN GTA 6'DA KALIR"

San Antonio Polis Departmanı da yayımladığı videoda oyunculara, "Oyun becerilerinizi gerçek hayatta görmekten nefret ederiz. İyi oynayın, sorumluluk alarak yaşayın." mesajını verdi.

San Juan Polis Departmanı ise "Biliyoruz çok heyecanlısınız biliyoruz çok beklediniz ancak GTA 6'da olan GTA 6'da kalır." ifadeleriyle oyuncuları uyardı.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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