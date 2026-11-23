Dünya genelinde satış rekorları kıran Grand Theft Auto VI (GTA 6), Ürdün'de yasaklanması için ilk adım atıldı. Ülke yönetimi, oyunun yetişkinlere yönelik içeriklerini ve çocukların çevrimiçi ortamda tanımadıkları kişilerle iletişim kurmasını güvenlik riski olarak gerekçe gösterdi.

Özetle Kaydet a- | +A

Ürdün, 19 Kasım'da piyasaya sürülen ve kısa sürede milyarlarca dolarlık satış gelirine ulaşan GTA 6'yı yasaklamaya hazırlanıyor.

Ürdün Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu (TRC), oyuna yönelik kamuoyundan gelen şikayetlerin ardından ilgili kurumlarla birlikte harekete geçti.

GTA 6'ya yasak geliyor! Ürdün gerekçesini açıkladı

YASAK İÇİN GEREKÇELERİNİ AÇIKLADILAR

TRC Başkanı Lara Al-Khatib, GTA 6'nın çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Video oyunlarının artık yalnızca eğlence aracı olmadığını belirten Al-Khatib, oyuncuların sesli ve yazılı sohbetler üzerinden tanımadıkları kişilerle iletişim kurabildiğini anlattı.

GTA 6'nın yalnızca yetişkinlere yönelik yaş sınıflandırmasına sahip olmasının da çocukların oyuna erişimini engellemek için yeterli olmadığına değinildi.

GTA 6ya yasak geliyor! Ürdün gerekçesini açıkladı

OYUNA ERİŞİM ENGELLENEBİLİR

Ürdünlü yetkililer, yasağın uygulanabilmesi için oyunlara erişimi izleyen ve gerektiğinde engelleyen bir sistem üzerinde çalışıyor.

Düzenleyici kurum, ebeveynlere de çocuklarının oyun alışkanlıklarını takip etmeleri çağrısında bulundu.

GTA 6'ya yönelik yasak henüz resmen yürürlüğe girmedi.

GTA 6'ya yasak geliyor! Ürdün gerekçesini açıkladı

SUUDİ ARABİSTAN VE BAE'DE 21 YAŞ SINIRI

Ürdün'deki yasak hazırlığı sürerken Orta Doğu'daki diğer ülkeler GTA 6 için farklı düzenlemeler uyguluyor.

Grand Theft Auto serisinin uzun yıllar yasaklı olduğu Suudi Arabistan, 2025 yılında kısıtlamaları kaldırdı. GTA 6'nın ülkede 21 yaş ve üzerindeki oyunculara satılmasına izin verildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde de oyun 21 yaş sınırıyla piyasaya çıktı.

BAE Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu ise oyunda uyuşturucu kullanımı, kaçakçılık ve suç faaliyetlerinin yer alması nedeniyle ebeveynleri uyardı.

Kurum, çocukların bu tür içeriklerden korunması için ailelerin dijital oyun alışkanlıklarını yakından takip etmesi gerektiğini açıkladı.

İLK 24 SAATTE 3,79 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Rockstar Games tarafından geliştirilen GTA 6, 19 Kasım'daki çıkışının ardından ilk 24 saatte 3,79 milyar dolarlık satış gelirine ulaştı.

Oyun, piyasaya sürülmeden önce 32,5 milyon adetlik satış rakamına ulaşırken eğlence sektörünün en büyük lansmanlarından birine imza attı.

2013 yılında çıkan GTA 5'in ilk gün gelirinin yaklaşık 800 milyon dolar olduğu göz önüne alındığında, yeni oyunun ulaştığı rakam önceki oyunun yaklaşık beş katına çıktı.

Miami'den esinlenilen Vice City'de geçen GTA 6, Lucia ve Jason adlı iki karakterin suç dünyasındaki hikayesini konu alıyor.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM 38 yıllık ustadan çıraklarına GTA sürprizi! Tamirhaneye PlayStation kurdu

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala