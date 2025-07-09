Güney Çin Denizi alev alev! Çin ve Vietnam donanmaları karşı karşıya

Güney Çin Denizi’nde sular kaynıyor! Çin ve Vietnam donanmaları yeniden karşı karşıya geldi. Vietnam, “egemenliğimize saldırı” diyerek Çin’e ait araştırma gemisini durdurmak için savaş gemilerini devreye soktu.

Çin ve Vietnam arasında Güney Çin Denizi’ndeki egemenlik kavgası yeniden alevlendi. Vietnam, kendi deniz yetki alanı içinde faaliyet gösterdiğini öne sürdüğü Çin’e ait Bei Diao 996 isimli araştırma gemisini durdurmak için donanmasını devreye soktu.

İlgili Haber Çin ve Rusya dünyayı sarsacak nükleer planı açıkladı!

SAHADA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Newsweek’in haberine göre Vietnam yönetimi, Çin gemisinin Haziran ayı boyunca Vietnam’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içinde defalarca ihlal yaptığını savundu. Hanoi yönetimi, Çin’in bu hareketini “egemenlik ve yargı yetkisine açık saldırı” olarak tanımladı.

Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pham Thu Hang, “Ülkemizin MEB’inde yürütülen yabancı araştırma faaliyetleri 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca egemenlik ve yargı yetkisinin ihlalidir” açıklamasını yaptı.

GERİLİM TIRMANIYOR

Çin ise Vietnam’ın protestosuna henüz resmi bir cevap vermedi. Ancak Pekin yönetiminin bölgedeki iddialı tutumu dikkat çekiyor. Çin gemisinin Haziran’ın büyük kısmında Vietnam’ın kıyı şeridinden yaklaşık 230 mil açığa kadar uzanan MEB sınırlarında, “çim biçme makinesi modeli” denilen sistematik bir haritalama yaptığı belirtildi.

Uzmanlara göre, bu tür araştırmalar deniz tabanı haritası çıkarmanın ötesinde, denizaltı kabloları ve askeri varlıklar hakkında stratejik istihbarat toplamayı amaçlıyor.

ÇİN VE VİETNAM ARASINDA TEHLİKELİ OYUN

Gemi takip verilerine göre Bei Diao 996 isimli katamaran tipi araştırma gemisi 10 Haziran’da Çin’in Hainan eyaletinden ayrıldıktan sonra Vietnam’ın deniz yetki alanına defalarca giriş yaptı.

Vietnam balıkçılık gemisi Kiem Ngu 471’in Haziran ortasından itibaren Çin gemisini adım adım izlediği ve Temmuz başında Pekin gemisi geri çekilinceye kadar takibi bırakmadığı ileri sürüldü.