Çin'le gerilim yaşayan Vietnam Türkiye'ye yöneldi! İHA'lar da masada

Türkiye'nin güvenlik teknolojilerindeki kabiliyeti Güneydoğu Asya'da yeni bir iş birliğinin kapısını araladı. Vietnam Kamu Güvenliği Bakanı General Luong Tam Quang, Türk şirketlerinin geliştirdiği sistemlerin Vietnamlı heyetler tarafından Türkiye'de incelendiğini açıklarken, teknoloji transferinden ekipman üretimine, yapay zekadan İHA tehditlerine karşı sistemlere kadar birçok alanda Türkiye ile iş birliğini genişletmek istediklerini açıkladı.

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Türkiye'nin savunma ve güvenlik teknolojilerindeki yükselişi uluslararası iş birliklerine yansımaya devam ediyor. Vietnam, güvenlik güçlerinin modernizasyonu kapsamında rotasını Türk teknolojilerine çevirdi.

Vietnam Kamu Güvenliği Bakanı General Luong Tam Quang, Hanoi'de Türk heyetini kabul etti. Görüşmede güvenlik teknolojilerinden teknoloji transferine, yapay zekadan İHA tehditlerine karşı geliştirilecek sistemlere kadar Türkiye ile iş birliğinin genişletilmesi masaya yatırıldı.

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TÜRK TEKNOLOJİLERİNİ YERİNDE İNCELEDİLER

Vietnam News Agency'nin (VNA) haberine göre Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığına bağlı çeşitli birimlerden heyetler daha önce Türkiye'ye gelerek ICT ve ANVI tarafından geliştirilen ürün ve çözümleri yerinde inceledi.

Vietnam tarafı, ziyaretler sırasında Türk şirketlerinin ürünlerini doğrudan deneyimleme ve değerlendirme fırsatı buldu.

Quang, temasların tarafların kabiliyetlerini ve ihtiyaçlarını daha yakından görmesini sağladığını, aynı zamanda gelecekteki iş birliği alanlarının belirlenmesine katkı sunduğunu söyledi.

VIETNAM'DAN TÜRK ŞİRKETLERİNE ÇAĞRI

Vietnamlı Bakan, temasların ziyaretlerle sınırlı kalmaması için somut iş birliği çağrısı yaptı.

Quang, ICT ve ANVI'nın Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığına bağlı birimler ile Türkiye'nin önde gelen güvenlik sanayisi şirketleri arasındaki temasları kolaylaştırmasını istedi.

Tarafların, ulusal güvenlik ile kamu düzeninde kullanılacak ekipman ve araçların üretimi için teknoloji transferi ve ortak üretim imkanlarını araştırabileceğini ifade etti.

Vietnam ordusunun resmi yayın organı Halk Ordusu Gazetesi de görüşmeyi gündemine taşıyarak Hanoi yönetiminin Türk ortaklarla güvenlik sanayisi ve teknolojisi alanındaki iş birliğini güçlendirmek istediğini yazdı.

YAPAY ZEKA VE AKILLI CEZAEVLERİ DE MASADA

Vietnam'ın Türkiye ile iş birliği aradığı alanların kapsamı da geniş. Hanoi yönetimi; veri entegrasyonu, güvenlik izleme sistemleri, güvenlik risklerinin önceden tespit edilmesini sağlayacak erken uyarı teknolojileri, dijital dönüşüm ve yapay zeka uygulamalarına odaklanıyor.

Görüşmede ayrıca merkezi yönetim sistemleriyle çalışan "akıllı cezaevi" modelleri ve cezaevlerinin güvenliğini artıracak teknolojiler konusunda deneyim paylaşılması ele alındı.

İHA TEHDİDİNE KARŞI TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ

Görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri de insansız hava araçları oldu.

Vietnam tarafı, cezaevleri başta olmak üzere kritik alanların güvenliğinin artırılması ve İHA'lar dahil yeni nesil tehditlere karşı geliştirilecek çözümler konusunda Türk ortaklarla çalışılmasını gündeme getirdi.

Söz konusu iş birliği yalnızca güvenlik ekipmanlarının tedarikini değil, teknoloji transferi, üretim ve yeni güvenlik sistemlerinin geliştirilmesini de kapsayabilecek.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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