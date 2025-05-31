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Güney Kore’den Kuzey Kore’ye ‘yanlışlıkla’ ateş açıldı!

Kaynak: Dış Haberler
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Güney Kore’den Kuzey Kore’ye ‘yanlışlıkla’ ateş açıldı!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore sınırına yakın bir karakoldan yanlışlıkla makineli tüfekle ateş açıldığını açıkladı.

Kore Yarımadası'nda kriz kapıda! Güney Kore ordusu, Kuzey'e doğru gerçek mermi ateşledi. Sınır hattında yapılan silah kontrolü, bölgede gerilimi tetikledi.

Olay, 28 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00 sularında Gyeonggi eyaletine bağlı Yangju bölgesindeki bir cephe karakolunda meydana geldi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) ve Ulusal Meclis Ulusal Savunma Komitesi üyesi Demokrat Parti Temsilcisi Choo Mi-ae tarafından doğrulanan açıklamada, K-6 ağır makineli tüfekle yapılan denetim sırasında tek bir gerçek merminin "Kuzey yönüne" ateşlendiği kaydedildi.

Ordu yetkilileri, merminin nereye düştüğünün henüz teyit edilemediğini belirtti. 

JCS kaynakları, olayın ardından Kuzey Kore'ye doğru "uyarı yayını" yapıldığını ifade etti. Açıklamada "Şu ana kadar Kuzey Kore ordusundan olağandışı bir hareket gözlemlenmedi" bilgisi paylaşıldı.

Güney Kore’den Kuzey Kore’ye ‘yanlışlıkla’ ateş açıldı! - 1. Resim

İKİNCİ 'KAZARA' ATIŞ BİR AY İÇİNDE YAŞANDI

23 Nisan’da Gangwon eyaletindeki Cheorwon’da başka bir K-6 makineli tüfeğin de yanlışlıkla ateş aldığı belirtilmişti. O olayda da rutin silah kontrolü yapan bir asker tarafından atılan merminin savunma bariyerini aşarak Kuzey Kore yönüne ilerlediği bildirilmişti.

İKİ ÜLKE ARASINDA HASSAS DENGE

Koreler arası sınır boyunca uzanan askerden arındırılmış bölge, iki ülke arasında gerginliğin sürdüğü hassas bir çizgi olarak biliniyor. Yaşanan bu tür askeri kazalar, bölgede anlık tansiyonların yükselmesine yol açabiliyor.

Kaynak: Dış Haberler

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