Güneydoğu Asya ülkesi Doğu Timor'un açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin yerin 143 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

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Güneydoğu Asya ülkesi Doğu Timor'un açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Banda Denizi'nde yaşanan sarsıntının merkez üssü, Lospalos kentinin 108 kilometre kuzeydoğusunda yer aldı.

DEPREM 143 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre deprem, yerin 143 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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