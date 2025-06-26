Günlerdir haber alınamıyor: Hamaney sırra kadem bastı! Yetkililerden kaçamak cevaplar...

İsrail'in suikast tehdidi nedeniyle sığınakta saklanan İran dini lideri Hamaney'den bir haftadır haber alınamıyor. Üst düzey komutanlar ve hükümet yetkilileri Hamaney ile ilgili sorulara net cevap vermekten kaçındı. Öte yanda aralarında Pezeşkiyan'ın da olduğu bazı siyasetçiler ve komutanlar arasında iktidar yarışının başladığı öne sürüldü.

İsrail ile İran arasında 12 gün süren savaş, dünya gündemine oturdu. ABD'nin İran'ın nükleer tesisini bombalamasının ardından 'ateşkes' haberi geldi. Gerilimli 'barış' sürecinde dikkat çeken bir nokta ise İran'da kilit kararlarda son sözü söyleyen dini lider Hamaney'in yokluğu.

Hamaney yaklaşık bir haftadır kamuoyu önünde görünmediği gibi kendisinden de haber alınamıyor.

NTV'nin derlediği habere göre, önceki gün İran devlet televizyonunun sunucusu, İran'da siyasi elitlerden sokaktaki insana kadar pek çok kişinin merak ettiği soruyu sordu. Hamaney'in ofisinden bir yetkiliye “İnsanlar yüce lider için çok endişeli. Bize onun nasıl olduğunu söyleyebilir misiniz?” dedi.

İzleyicilerin de aynı şeyi soran mesajlar gönderdiğini belirtti. Ancak Hamaney'in arşiv ofisinin başındaki Mehdi Fazaeli adlı yetkili net bir cevap vermedi.

"DUA EDELİM"

Fazaeli, şunları söyledi: “Hepimiz dua etmeliyiz. Yüce lideri korumakla yükümlü olan insanlar işlerini iyi yapıyorlar. İnşallah halkımız liderlerinin yanında zaferi kutlayabilir, Allah'ın izniyle”

Hamaney,'in İsrail'in suikast tehditleri karşısında bir sığınakta saklanırken üç din adamını potansiyel halef olarak atadığı da öne sürülüyor.

"ÖLÜRSE CENAZESİ TARİHİ OLACAK"

İsrail ile savaş şiddetli şekilde devam ederken, yetkililerin bir sığınakta barındığını ve kendisine yönelik suikast girişimlerini önlemek için elektronik iletişimden kaçındığını söylediği Hamaney, kamuoyuna hiçbir açıklama yapmadı ya da mesaj yayınlamadı.

The New York Times'ın (NYT) haberine göre Khaneman gazetesinin genel yayın yönetmeni Mohsen Khalifeh, Hamaney'in günler süren yokluğunun onu seven herkesi çok endişelendirdiğini söyledi. İki hafta önce düşünülemeyecek bir olasılığı kabul eden Khalifeh, Hamaney'in ölmesi halinde cenaze töreninin en görkemli ve tarihi olacağını dile getirdi.

HİÇBİRİ NET KONUŞMADI

Üst düzey askeri komutanlar ve hükümet yetkilileri son günlerde Hamaney ile görüşüp görüşmedikleri konusunda kaçamak cevaplar verdi.

Devrim Muhafızları Komutanı ve Hamaney'in üst düzey askeri danışmanı General Yahya Safavi'nin oğlu, siyasi analist Hamzeh Safavi, İran güvenlik yetkililerinin İsrail'in ateşkes sırasında bile Hamaney'e suikast düzenleyebileceğine inandığını söyledi.

Bu nedenle dış dünyayla sınırlı temas da dahil olmak üzere aşırı güvenlik protokolleri uyguladıklarını belirten Safavi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan gibi diğer liderleri güçlendirerek ülkeyi bu krizden çıkarmak için pragmatik bir görüşün hakim olduğunu ifade etti.

Safavi yine de Hamaney'in kilit kararlara uzaktan müdahil olduğuna inandığını belirtti.

SİYASETÇİLER VE KOMUTANLAR İKTİDAR YARIŞINDA

NYT'ye göre hükümet içindeki güncel politika tartışmalarına aşina olan dört üst düzey İranlı yetkili, Hamaney'in yokluğunda siyasetçilerin ve askeri komutanların ittifaklar kurduğunu ve iktidar için yarıştığını söyledi. Bu grupların İran'ın nükleer programı, ABD ile müzakereleri ve İsrail'le arasındaki açmaz konusunda nasıl ilerlemesi gerektiğine dair farklı vizyonları var.

Dört yetkili, şu anda üstünlüğü elinde bulunduran grubun ılımlılık ve diplomasi için bastırdığını söyledi. Bu grupta, Trump'ın İran'ın nükleer tesislerini bombalamasından sonra bile ABD ile pazarlık masasına dönmeye hazır olduğunun sinyallerini veren Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da yer alıyor.

Pezeşkiyan'ın müttefikleri arasında dini lidere yakın olan yargı başkanı Gholam-Hossein Mohseni-Ejei ve silahlı kuvvetlerin yeni komutanı Tümgeneral Abdolrahim Mousavi de bulunuyor.