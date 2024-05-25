Gürcistan’daki ‘yabancı etkinin şeffaflığı’ hamlesi ABD’yi harekete geçirdi! Blinken’dan yaptırım kararı

Gürcistan’ın ‘yabancı ajan’ kararı ABD’yi karşı atağa geçirdi. Gürcistan Parlamentosunda kabul edilen "yabancı etkinin şeffaflığı" yasası hakkında Blinken, iki ülke arasındaki iş birliğinin yeninden gözden geçirildiğini ve yaptırım kararı alındığını aktardı.

Gürcistan’ın 17 Nisan’da onayladığı ‘yabancı etkinin şeffaflığı’ yasası ABD tarafından ‘demokrasiyi baltalamak’ şeklinde değerlendirildi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, konuya ilişkin açıklama getirdi. Tiflis'te haftalarca kitlesel protestoları tetikleyen tartışmalı "yabancı ajan" yasası nedeniyle Gürcistan'la ikili ilişkilerin gözden geçirildiğini açıkladı.

VİZE KISITLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Gürcü Hayali'nin (Gürcistan'daki iktidar partisi) önerdiği "dış etki" yasasıyla bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, Gürcistan'da demokrasiyi baltalamaktan sorumlu olanlara yönelik yeni bir vize kısıtlama politikasını duyuruyorum." ifadesini kullandı.

İKİLİ İŞ BİRLİĞİ HAKKINDA KAPSAMLI İNCELEME

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Bakan Blinken, Gürcistan ile ikili ilişkiler konusunda şu şekilde konuştu: "Ayrıca, bugün ABD ile Gürcistan arasındaki ikili iş birliğinin kapsamlı bir incelemesini başlatıyorum." Gürcü liderlerin yasayı yeniden gözden geçirmelerini istedi. Bunun yanı sıra halkın demokratik ve Avrupa-Atlantik hedeflerine doğru ilerlemeleri için gereken adımların atılacağını umduğunu belirtti.

GÜRCİSTAN'DAN TEPKİ GECİKMEDİ

Gürcistan'da ABD’nin bu kararına tepki gösterdi. Söz konusu kısıtlamayla ilgili yapılan açıklamada, hükümet temsilcilerine vize kısıtlaması getirilmesi olasılığının Gürcistan karşıtı bir adım olduğu kaydedildi.

Gürcistan'a yönelik şantaj ve tehdit politikasının yürütüldüğü savunulan açıklamada, bunun iki egemen devlet arasındaki ortaklık ruhu ve stratejik iş birliğine aykırı olduğu belirtildi.

Ayrıca bu kararın, aslında Gürcistan'ın bağımsızlık ve egemenliğini kısıtlamaya yönelik bir girişim olduğu hatırlatıldı.

GÜRCİSTAN'DAKİ TARTIŞMALI YASA: YABANCI ETKİNİN ŞEFFALIĞI”

Gürcistan'da Gürcü Hayali Partisinin nisanda sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına parlamentoda ilk onay 17 Nisan'da, ikinci onay 1 Mayıs'ta verilmişti.

Genel Kurulda 14 Mayıs'ta yapılan üçüncü ve nihai oylamada tasarı, 30 "hayır"a karşılık 84 "evet" oyuyla kabul edilerek yasalaşmıştı.

Düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.

Yasaya göre "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kabul edilen STK ve medya gibi kurum ve kuruluşların, kamu siciline aynı isimle kayıtlı bulunmaları gerekiyor.

Tasarı, yasalaşma sürecinde hem parlamentoda hem de ülke genelinde protestolara yol açmıştı. Muhalifler, tasarıyı "Rus yasası" olarak nitelendiriyor. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, yasayı veto ettiğini açıklamıştı. Öte yandan iktidar partisi, parlamentoda Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasaya yönelik kullandığı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip bulunuyor.

Yeniden parlamentoya gönderilen yasanın, gelecek günlerde tekrar oylanması ve yine kabul edilmesi bekleniyor. Kabulü halinde yasanın yeniden imza için Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye gönderilmesi, imzalanmaması durumunda bu kez Parlamento Başkanı'nın imzalayarak resmi süreci tamamlaması öngörülüyor.