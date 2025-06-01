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Halk “uyumsuz” dedi, vatandaşlığı alamadı! İnek yüzünden pasaport hakkını kaybetti

Kaynak: Dış Haberler
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Halk “uyumsuz” dedi, vatandaşlığı alamadı! İnek yüzünden pasaport hakkını kaybetti
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsviçre'de vatandaşlık başvurusu, sıra dışı bir gerekçeyle reddedildi. Hollanda doğumlu Nancy Holten, inek çanlarının hayvanlara zarar verdiğini savunarak geleneksel uygulamaları eleştirince, yerel halk tarafından “topluma uyum sağlayamadığı” gerekçesiyle vatandaşlığa uygun bulunmadı.

İsviçre’de vatandaşlık başvurusu, yalnızca yasal gerekliliklerin değil, yerel halkın kanaatinin de belirleyici olduğu dikkat çekici bir olayla yeniden gündeme geldi.

Hayvan hakları aktivisti olan Holten, İsviçre'nin geleneksel uygulamalarını eleştirmiş; özellikle ineklerin boynuna takılan çanların "gürültülü ve hayvanlara zararlı" olduğunu savunmuştu ancak  kamuoyunda eleştirilerin hedefi oldu.

Hollanda doğumlu Nancy Holten, ülkedeki kültürel alışkanlıklara karşı gösterdiği tepki nedeniyle “yeterli entegrasyon sağlamadığı” gerekçesiyle yerel halk tarafından uygun bulunmadı. Karar doğrultusunda Holten’in başvurusu reddedildi. 

Yerel İsviçre Halk Partisi Başkanı Tanja Suter, Nancy Holten’in “fazla ses çıkardığını” savunarak, "geleneklerimize saygı göstermediği ve toplumu rahatsız ettiği sürece vatandaşlığa kabul edilmesini doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

HALK KARAR VERDİ: BAŞVURU REDDEDİLDİ

İsviçre’nin vatandaşlık sistemi, benzersiz ve yerel halkın katılımına açık bir mekanizmaya dayanıyor. Başvuru sahibinin yalnızca resmi belgeleri tamamlaması yetmiyor; aynı zamanda yaşadığı bölgedeki topluluk tarafından da sosyal uyum açısından kabul görmesi gerekiyor.

Bu çerçevede, Hollanda doğumlu Nancy Holten’in başvurusu, yaşadığı kasabanın yerel meclisinde oylamaya sunuldu. Holten her ne kadar tüm yasal şartları ( dil yeterliliği, gelir düzeyi ve kalıcı ikamet gibi) eksiksiz yerine getirmiş olsa da, halk “uyum sağlamadığı” gerekçesiyle vatandaşlık başvurusunu reddetti.

Kaynak: Dış Haberler

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