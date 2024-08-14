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Halkın güvenini kaybetmişti! Japonya Başbakanı Fumio Kishida istifa edeceğini duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Halkın güvenini kaybetmişti! Japonya Başbakanı Fumio Kishida istifa edeceğini duyurdu

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Japonya'da partisi hakkında çıkan iddialar sonrası halkın güvenini kaybeden Başbakan Fumio Kishida Eylül ayında istifa edeceğini açıkladı. Kishida, parti başkanlığına ise yeniden aday olmayacağını da belirtti.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida Eylül ayında görevinden istifa edeceğini duyurdu.

Japonya’da siyasi skandallarla dolu 3 yıllık Fumio Kishida dönemi sona eriyor. Başbakan Kishida, Eylül ayında Liberal Demokrati Parti (LDP) liderliğinden istifa edeceğini duyurdu. Yeniden parti liderliğine aday olmayacağını düzenlediği basın toplantısında duyuran Kishida, “Siyaset, kamu güveni olmadan işlemez. Artık partinin bir üyesi olarak yeni seçilecek liderini desteklemeye odaklanacağım” dedi.

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HALKIN GÜVENİNİ KAYBETMİŞTİ

Kishida’nın bırakma kararı, dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahip Japonya’da yeni bir başbakan arayışını da beraberinde getirecek.
Kishida’ya olan kamu desteği partisinin Moon tarikatına bağlı olduğu belirtilen Birleşme Kilisesi ile bağlarına iddialar ile partinin bağış toplama etkinliklerinde yapılan bağışların kayıtlara geçmemesinin ardından azalmıştı.

Fumio Kishida elected Japan's 100th prime minister

GÖZLER ÇİN İLE İLİŞKİLER VE TRUMP'TA!

Kishida'nın yerine LDP liderliğine gelecek isim parçalanan bir iktidarı birleştirmek, artan hayat pahalılığı, Çin ile her geçen gün yükselen jeopolitik gerilimler ve ABD’de Kasım ayında yapılacak seçimlerde Donald Trump'ın geri dönmesi ihtimaliyle mücadele etmek zorunda kalacak.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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