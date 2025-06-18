Hamaney ABD'yi uyardı, İsrail'i tehdit etti! "Merhamet göstermeyeceğiz"

İsrail'le savaşın içinde olan İran'ın dini lideri Hamaney saldırılarla ilgili "İsrail büyük bir hata yaptı, asla merhamet göstermeyeceğiz. İran'ın tarihi ve halkına aşina olanlar, tehdit dilini konuşmaktan daha iyisini bilirler. Amerikalılar şunu anlamalıdır: Herhangi bir askeri müdahale şüphesiz geri dönüşü olmayan zararlar getirecektir" ifadelerini kullandı.

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in son saldırganlığına karşı İran halkının "sakin, cesur ve zamanında" verdiği tepkiyi övdü ve bunu ulusal olgunluğun ve manevi gücün bir işareti olarak nitelendirdi.

ABD'nin çıkışlarına da konuşmasında yer veren Hamaney, gözdağı veren bir açıklama yaptı.

Hamaney televizyonda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"İran milleti dayatılan savaşa kararlılıkla direniyor ve dayatılan barışa da kararlılıkla direnecek. Bu millet asla baskıya boyun eğmeyecek."

ABD'ye de sert bir uyarıda bulundu:

"İran'ın tarihi ve halkına aşina olanlar, tehdit dilini konuşmaktan daha iyisini bilirler. Amerikalılar şunu anlamalıdır: Herhangi bir askeri müdahale şüphesiz geri dönüşü olmayan zararlar getirecektir."