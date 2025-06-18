CANLI | İsrail-İran savaşı 6. gününde: Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İran medyası 'belki' diyerek paylaştı

İsrail ile İran arasındaki çatışmaların altıncı gününde karşılıklı saldırılar devam ediyor. İran, İsrail'i gece yarısı 25 füze ile vururken, İran devlet medyasından çok konuşulacak minyatür bir nükleer savaş başlığı görüntüsü paylaşıldı.

Canlı Anlatım Özeti İRAN'DAN KORKUTAN MESAJ

İSRAİL FÜZELERİ DURDURAMADI

ÜNİVERSİTEYE SALDIRDILAR

TAHRAN'A GECE YARISI SALDIRI

TAHRAN'I KIRMIZIYA BOYADILAR

LİDERLER ARASINDA ATIŞMA

18.06.2025 07:35

İRAN'DAN KORKUTAN MESAJ

İran devlet medyası, minyatür bir nükleer savaş başlığının görüntüsünün yer aldığı videoyu "Belki" başlığıyla yayınladı.

18.06.2025 06:17

İSRAİL FÜZELERİ DURDURAMADI

İsrail hava savunma sistemlerinin bu gece İran'dan atılan füzelere karşı koymada başarısız olması üzerine, birkaç füzenin İsrail'e düşmesi sonucu yangın çıktığı ve bir binada hasar meydana geldiği bildirildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde, bazı haberlerde İran'a ait birkaç füzenin İsrail'e düştüğünün belirtildiği ifade edildi.

Ordu radyosu füzelerin düştüğü yerleri belirtmezken, İsrael Hayom gazetesi ilk belirlemelere göre en az iki füzenin Kudüs'e ve Tel Aviv yakınlarındaki Şaron bölgesine düştüğünü bildirdi.

Kanal 12'nin haberinde ise İran'ın füze saldırıları sonucu İsrail'in orta kesimindeki bir binada hasar meydana geldiği, itfaiye ekiplerinin de yangın çıkan 20 araca müdahale ettiği aktarıldı.

Haberde, kuzey bölgesinde bir binanın üzerine füze parçaları düştüğü, açık alanlarda ise İran füzeleri veya parçalarının düşmesi sonucu çok sayıda yangın çıktığı kaydedildi.

18.06.2025 05:01

ÜNİVERSİTEYE SALDIRDILAR

İsrail, Tahran’ın kuzeydoğusundaki Hakimiye semti yakınlarında yer alan Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı İmam Hüseyin Üniversitesine saldırdı.

Saldırı sonrasında bölgeden dumanlar yükseldi.

18.06.2025 02:29

TAHRAN'A GECE YARISI SALDIRI

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı.

18.06.2025 02:09

TAHRAN'I KIRMIZIYA BOYADILAR

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Tahran'ın bir bölgesinin kırmızı renkle işaretlendiği bir harita yayınladı. Tahran'ın 18'inci bölgesinde bulunanlara burayı terk etme çağrısı yapan Adraee, söz konusu alanda İran yönetiminin altyapılarına saldıracaklarını açıkladı. Adraee, İran halkını "Bu bölgede bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır." sözleriyle de uyardı.

18.06.2025 02:00

LİDERLER ARASINDA ATIŞMA

İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırılar devam ederken liderler arasındaki atışmalar dikkat çekti. Trump, Acil Durum Odasındaki toplantının ardından İran liderini ölümle tehdit etti. Hamaney ise sosyal medya hesabından verdiği mesajda İsrail’in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve onlarla asla pazarlık yapmayacaklarını belirtti.

Yer: İran