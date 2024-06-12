Hamas “tamam” dedi̇, gözler Tel Avi̇v’de... “İsrail ateşkesi kabul etmez”

ABD'nin sunduğu 3 aşamalı ateşkes planına Hamas "tamam" derken, Tel Aviv'den henüz bir açıklama yapılmadı. Süreci değerlendiren uzmanlar , İsrail'in ateşkesi, katliamın itirafı olacağı gerekçesiyle kabul etmeyeceğini söylüyor.

YEŞİM ERARSLAN'IN HABERİ - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze’de ateşkes ilan edilmesi yönünde ABD’nin sunduğu üç aşamalı teklifi kabul etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu henüz ABD’nin teklifini onayladığını açıklamazken, Hamas ateşkes kararını kabul ettiğini duyurdu.

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Saldırıların başladığı ilk günden bu yana Gazze’de ateşkesin yollarını arayan, bu konuda mekik diplomasisi yürüten Ankara ise BM kararını Gazze’deki katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendirdiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Hamas’ın söz konusu ateşkes planına yapıcı ve olumlu yaklaşımını memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail’in, kalıcı ateşkese riayet edeceğini taahhüt etmesi ve söz konusu kararın tüm unsurlarını eksiksiz şekilde uygulaması şarttır. Türkiye, savaşın kalıcı şekilde sona ermesini, İsrail’in Gazze’nin tamamından geri çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze’ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze’nin yeniden imarını sağlayacak adımlara katkı vermeyi sürdürecektir” denildi.

“KATLİAMIN İTİRAFI OLUR”

Başkent Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Hasan Ünal, BM’den çıkan ateşkese İsrail yönetiminin uymasına çok ihtiyatlı yaklaştığını söyledi. Ünal, “İsrail bu karara uyar ve ateşkesi kabul ederse bundan önceki uyguladığı tüm politikaların; yani katliamın yanlış olduğunu kabul etmiş olur” dedi.

FARKLI YAPTIRIMLAR DEVREYE GİREBİLİR

Milletlerarası Hukuk Uzmanı Hakan Erkiner, BMGK’da kararın çok geç alındığını söyledi. ABD’nin BM’de tüm ateşkes tekliflerini veto ettiğini hatırlatan Erkiner “ABD, rehineler kurtarılamasa da Hamas’ın silahlı kuvvetleri tasfiye edilemese de İsrail’in saldırılarına bir noktada son verilmesi gerektiğine karar verdi. ABD, yaşanacakların daha ağır felaket yol açacağı ve dünyadan gelecek tepkilere katlanamayacağı için bu teklifle geldi” diye konuştu. İsrail’in ateşkes kararını kabul etmemesi durumunda farklı yaptırımların devreye girebileceğini ifade eden Erkiner “BMGK zorlayıcı kararlar almakta serbesttir. Uluslararası Barış Gücüne kadar bu işin yolu açıktır. Madem ABD, İsrail’e tanıdığı sürenin dolduğu kanaatinde, İsrail buna uymak durumunda. İsrail’in Gazze’de Barış Gücü ile çatışacak gücü yok. Çok gecikmiş de olsa, olması gereken bu kararın alınmasıydı” dedi.