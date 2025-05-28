Hamas ve ABD anlaştı! Gazze'de ateşkes için sürpriz gelişme
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Hamas, ABD Temsilcisi Witkoff ile Gazze ateşkesi için genel çerçevede anlaşmaya varıldığını duyurdu. Çerçeve anlaşması 10 İsrailli esirin serbest bırakılması ve üzerinde anlaşılan sayıda Filistinli esirler ile birkaç ölen esirin takasını içeriyor.
İsrail'in Filistin topraklarındaki zulmü sürerken ateşkes görüşmelerinde önemli bir gelişme yaşandı.
HAMAS DUYURU YAPTI
Hamas, ABD elçisi Steve Witkoff ile Gazze'de kalıcı ateşkesin genel çerçevesi üzerinde anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Anlaşmanın detaylarına göre 10 İsrailli esir serbest bırakılacak.
Ayrıca birkaç cesedin, kararlaştırılan sayıda Filistinli mahkumla takas edilebilmesi öngörülüyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gözde Nur Bayar