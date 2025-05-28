Hamas ve ABD anlaştı! Gazze'de ateşkes için sürpriz gelişme

Kaynak: Anadolu Ajansı 28 Mayıs 2025 16:48 - Güncelleme: 28 Mayıs 2025 17:00 - Güncelleme:

Hamas, ABD Temsilcisi Witkoff ile Gazze ateşkesi için genel çerçevede anlaşmaya varıldığını duyurdu. Çerçeve anlaşması 10 İsrailli esirin serbest bırakılması ve üzerinde anlaşılan sayıda Filistinli esirler ile birkaç ölen esirin takasını içeriyor.

İsrail'in Filistin topraklarındaki zulmü sürerken ateşkes görüşmelerinde önemli bir gelişme yaşandı. İlgili Haber Gaziantep'te skandal! Okul kantininde Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptılar HAMAS DUYURU YAPTI Hamas, ABD elçisi Steve Witkoff ile Gazze'de kalıcı ateşkesin genel çerçevesi üzerinde anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Anlaşmanın detaylarına göre 10 İsrailli esir serbest bırakılacak. İlgili Haber Turkiyegazetesi.com.tr duyurmuştu! Hamas ve İsrail müzakerelere başladı! Trump'ın 'Mega Barış Planı' masada Ayrıca birkaç cesedin, kararlaştırılan sayıda Filistinli mahkumla takas edilebilmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gözde Nur Bayar