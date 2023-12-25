25 Aralık 2023 19:42 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 19:50

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 7 Ekim'den beri devam ediyor. İsrail ordusu, katliam yapacağı bölgeleri önceden duyurarak, Filistinlilerin bölgeyi boşaltmasını istiyor ve onlara 'sözde' güvenli bölgelere yönlendiriyor. Ancak, ABD merkezli New York Times'ın iddiasına göre İsrail, güvenli bölge diye açıkladığı bölgelerde de katliam yapıyor. Konuyla ilgili Hamas'tan da açıklama geldi. Hamas, yerlerinden edilmiş Filistinlilere karşı katliam gerçekleştiren İsrail'in "güvenli bölge" söyleminin yalandan ibaret olduğunu belirtti.

SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILAR SÜRÜYOR

​​​​​​​Hamas tarafından yayımlanan açıklamada, "Düşman kuvvetleri, güvenli bölge olarak ilan ettiği yerlere gitmek için evlerinden ayrılan sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son olarak El-Megazi Mülteci Kampı'ndaki katliamda, çoğu çocuk ve kadından oluşan 100 şehit verildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "İşgal güçlerinin güvenli bölge söyleminin yalandan ibaret olduğuna", bugüne kadar Gazze Şeridi'nde 1600 ayrı katliam gerçekleştiren İsrail'in Megazi Mülteci Kampı'ndaki son katliamının bu yalanı açıkça gözler önüne serdiğine vurgu yapıldı.

GÜVENLİ BÖLGE TUZAĞI

İsrail'in "güvenli bölge" iddiasıyla kamuoyunu ve uluslararası basını yanıltmaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, "güvenli bölge" olarak ilan edilen yerlerin silahsız sivillerin hedef alındığı "insan tuzaklarına" dönüştürüldüğü kaydedildi.

Hamas ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumdan İsrailli yetkililerin işlediği suçların takibinin yapılmasını ve sorumluların yargılanarak ceza almalarının sağlanmasını talep etti.