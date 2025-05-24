Hamburg tren istasyonunda dehşet: Yaralı sayısı 18’e yükseldi, bilanço ağırlaşıyor

Almanya'nın Hamburg kentinde Cuma akşamı bir tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda yaralı sayısı 18'e yükseldi. Yaralılardan en az dördünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayın ardından 39 yaşındaki bir kadın şüpheli gözaltına alındı.

Avrupa’nın en işlek ulaşım merkezlerinden biri olan Hamburg’da düzenlenen bıçaklı saldırı, kıtayı alarma geçirdi. Cuma akşamı yaşanan olayda istasyon bir anda dehşet alanına döndü. Yolcular panik içinde kaçışırken, saldırı sadece Almanya’da değil, tüm Avrupa’da güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Bıçaklı saldırıda yaralı sayısı 18’e yükseldi. Yaralılardan en az dördünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayın ardından 39 yaşındaki bir kadın şüpheli gözaltına alındı.

Polis, saldırganın olay yerinde direniş göstermeden yakalandığını ve tek başına hareket ettiğinin düşünüldüğünü açıkladı. Şüphelinin ruh sağlığı durumuna bakılıyor.

Saldırı, yerel saatle 18.00 sularında istasyonun 13. ve 14. rayları arasında meydana geldi. Sky News’in aktardığına göre, saldırı bir trenin önünde bekleyen yolculara yönelik gerçekleştirildi. Hamburg, Almanya’nın en işlek tren istasyonlarından biri olarak günlük 550 binden fazla yolcuyu ağırlıyor.

Olayın ardından dört tren hattı geçici olarak kapatıldı, birçok sefer iptal edildi veya yön değiştirildi. Saldırının gerçekleştiği bölgede silah taşımak, bıçaklar da dahil olmak üzere yasaklı.

YARALILARIN DURUMU NETLEŞİYOR

Alman haber ajansı dpa’nın aktardığı bilgiye göre, saldırı sonucunda beşi hayati tehlike taşıyan, altısı ağır ve yedisi hafif olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı. Şüphelinin kendisinin yaralanıp yaralanmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.