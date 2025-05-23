Almanya'da tren istasyonuna bıçaklı saldırı! Can pazarı yaşandı

Almanya polisi, Hamburg kentindeki tren istasyonunda meydana gelen bıçaklı saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Almanya'nın Hamburg kentindeki merkez tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı.

12 YARALININ İÇİNDE HAYATİ RİSKİ OLANLAR DA VAR

Alman basınında yer alan haberlere göre, Hamburg'daki merkez tren istasyonunda bıçaklı saldırıya uğrayan 6 kişi ağır, 6 kişi hafif yaralandı.

Hafif yaralılara olay yerinde müdahale edilirken, durumu ağır olanlar çevre hastanelere sevk edildi. Ağır yaralılardan üçünün hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

BİR KADIN GÖZALTINA ALINDI

Saldırının sebebi henüz bilinmezken, saldırının ardından bir kadın gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hamburg polisi X'te yaptığı açıklamada “İlk bilgilere göre, bir kişi ana tren istasyonunda birkaç kişiyi bıçakla yaraladı” dedi.