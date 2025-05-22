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Almanya'da ilkokulda bıçaklı saldırı: 11 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Almanya&#039;da ilkokulda bıçaklı saldırı: 11 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir ilkokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda 11 yaşındaki bir öğrenci ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Almanya’nın başkenti Berlin'deki Weinmeisterhorn İlkokulu’nda meydana gelen bıçaklı saldırıda 11 yaşındaki bir öğrenci ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

SALDIRI OKUL BAHÇESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Berlin’in Spandau ilçesindeki Weinmeisterhorn İlkokulu’nda düzenlenen saldırı, öğrencilerin bulunduğu bir sırada meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 11 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı ve acilen hastaneye kaldırıldı.

POLİS ÇEVREDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Yetkililer, yaralı öğrencinin ameliyata alındığını belirtirken, saldırganın yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını bildirdi. Berlin polisi okul çevresini güvenlik çemberine alarak öğrenci ve velilerin giriş-çıkışlarını sınırladı.

Polis kaynakları olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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