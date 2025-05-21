Bombalı eylem hazırlığındaki teröristler Almanya’da yakalandı! Mültecilere saldırı planı ortaya çıktı

Almanya, aşırı sağcı terör tehdidiyle bir kez daha sarsıldı. Aralarında lise öğrencilerinin de bulunduğu 5 terörist, göçmenlere yönelik bombalı saldırı planladıkları gerekçesiyle terörle mücadele ekiplerince gözaltına alındı.

Almanya’da dört farklı eyalette düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aşırı sağcı terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 5 genç gözaltına alındı. Yaşları 14 ila 18 arasında değişen şüphelileri, göçmen karşıtı saldırılar planladı.

Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Hessen ve Thüringen eyaletlerinde toplam 13 adrese baskın düzenlendi.

Operasyonlarda “Son Savunma Dalgası” adlı örgüte mensup oldukları değerlendirilen Benjamin H., Ben-Maxim H., Jerome M., Lenny M. ve Jason R. isimli gençler yakalandı.

TUZAK KURMUŞLAR

Nisan 2024’te kurulan aşırı sağcı örgütün, Almanya’da başta göçmenler ve mülteciler olmak üzere yabancılara, siyasilere ve demokratik düzene karşı saldırılar planladığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri, mülteci yurtlarını hedef aldıkları ve terörle mücadele yasaları kapsamında soruşturuldukları bildirildi.

Yetkililer, Brandenburg’da gözaltına alınan 15 yaşındaki iki lise öğrencisinin, Ekim 2024’te bir kültür merkezini kundakladığını, diğer iki kişinin ise bir mülteci kampına saldırı düzenlediğini aktardı.

ADALET BAKANI: AŞIRI SAĞCI TERÖRİZM YAŞ TANIMIYOR

Almanya Adalet Bakanı Stefanie Hubig, olayla ilgili yaptığı açıklamada, şüphelilerin yaşlarının endişe verici olduğunu belirterek, “Şok edici olan, gözaltına alınanların tamamının terör örgütü kurulduğunda reşit olmamış olmasıdır. Aşırı sağcı terörizmin yaş tanımadığını göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Hubig, şüphelilerin mültecilere ve siyasi muhaliflere yönelik kundaklama ve bombalı saldırılar planladıklarını da vurguladı.