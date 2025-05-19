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Almanya'da olaylı şampiyonluk kutlaması! 33 polis yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Almanya'nın başkenti Berlin'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Olaylarda 33 polis yaralandı.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında, ligin bitimine 2 hafta kala Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Dünyanın dört bir yanındaki sarı kırmızılı taraftarlar kutlamalar için sokaklara döküldü.

33 POLİS YARALANDI

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kurfürstendamm semtinde de yaklaşık 2500 kişilik taraftar topluluğu, büyük bir coşkuyla takımlarının erken gelen şampiyonluğunu kutladı. Günün ilerleyen saatlerinde ise taraftarlarla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Alman basını, taraftarların güvenlik güçlerine yabancı madde fırlattığını ve 33 polisin yaralandığını aktardı.

SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Alman polisi huzuru bozma, tehlikeli yaralama, fiziksel saldırı, direnme, hakaret ve Patlayıcılar Yasası'nın ihlalleri nedeniyle soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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