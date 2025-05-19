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Döner bıçaklı şampiyonluk kutlaması harekete geçirdi! O taraftarlar gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına ellerindeki döner bıçaklarıyla katılan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların 16 ve 17 yaşında olduğu tespit edilirken, iki çocuk sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Kayserispor'u evinde konuk eden Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Aldığı galibiyet ile şampiyonluğu resmen ilan eden sarı kırmızılılar büyük coşku yaşadı.

Bitime 2 hafta kala gelen şampiyonluğun ardından sarı kırmızılı taraftarlar Türkiye'nin birçok kentinde sokaklara döküldü. İzmir'de kaydedilen bir görüntü ise sosyal medyada büyük tepki topladı.

DÖNER BIÇAKLARIYLA KATILDILAR

Kentin cadde ve sokaklarında taraftarlar ellerinde bayraklarla marşlar söyleyip, şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Yaya geçişine kapalı olan Konak Tüneli'nde ise taraftarlar yaya olarak yürüyerek şampiyonluğu kutladı.

Tüneldeki 2 kişinin ellerinde döner bıçaklarıyla yürüdüğü görüntüler ise sosyal medyaya düştü ve büyük tepki topladı.

YAŞLARI 16 VE 17!

Polis ekipleri tarafından kimliği belirlenen 2 kişinin, 16 ve 17 yaşlarındaki çocuk oldukları ortaya çıktı. Döner bıçaklarıyla yürüyen G.D. (16) ve F.Ş. (17) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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