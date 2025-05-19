Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında eğlencenin dozu kaçtı! Lüks araç az daha küle dönüyordu
Galatasaray, lig tarihinde toplamda 25. kupasına kavuştu. Kutlamalar, dün akşamdan itibaren başlarken eğlencenin dozu zaman zaman kaçtı. Küçükçekmece'de, sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamaları sırasında içinde havai fişek patlayan lüks otomobilde hasar oluştu. Olayda yaralanan olmadı.
Galatasaray, Süper Lig’deki üst üste 3. şampiyonluğunu dün akşam ilan etti.
EĞLENCENİN DOZU KAÇTI
Sarı-Kırmızılılar, lig tarihinde toplamda 25. kupasına kavuştu. Kutlamalar, dün akşamdan itibaren başlarken, eğlencenin dozu zaman zaman kaçtı.
Küçükçekmece'de, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında içinde havai fişek patlayan otomobilde hasar oluştu.
Kartaltepe Mahallesi Merkez Caddesi'nde ilerleyen 34 AR 3024 plakalı araçta, kutlama amacıyla yakılan havai fişeğin patlaması sonucu yangın çıktı.
4 KİŞİ CAN HAVLİYLE DIŞARI ÇIKTI
Otomobilde bulunan 4 kişi araçtan yara almadan inerken, çevredekiler yangına müdahale etti.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hasar gören otomobil olay yerinden çekildi. Ayrıca otomobilde havai fişeğin patladığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, araçta patlayan havai fişek nedeniyle çevredeki vatandaşların yaşadığı panik yer aldı.