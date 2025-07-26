Handala gemisi havadan kuşatıldı! 16 İHA taciz ediyor

Gazze’ye insani yardım taşıyan Handala gemisi, açık denizde hava baskısı altında! Özgürlük Filosu Koalisyonu, son 45 dakikada bazıları doğrudan geminin üzerinde olmak üzere toplam 16 insansız hava aracının (İHA) tespit edildiğini açıkladı.

Gazze’ye insani yardım taşıyan Handala gemisi üzerinde çok sayıda insansız hava aracının (İHA) görülmesi, güvenlik endişelerini artırdı. Özgürlük Filosu Koalisyonu, son 45 dakika içinde bazıları çiftler halinde olmak üzere 16 İHA’nın doğrudan geminin üzerinde uçtuğunu bildirdi.

Koalisyonun Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Son 45 dakikada, Handala’nın üzerinde uçan 16 drone tespit edildi. Bazıları çiftler halinde, bazıları doğrudan gemi üzerindeydi” ifadeleri yer aldı.

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AKTİVİSTLERDEN "BASKIN" UYARISI

Gemide bulunan 21 uluslararası aktivistten biri olan Fransız milletvekili Gabrielle Cathala, “6. Gün” başlıklı sesli mesajında muhtemel bir müdahaleye karşı uyarıda bulundu. Cathala mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Biz birleştik, tam dayanışma içindeyiz ve hazırlıklıyız. Dronlar ortaya çıkmaya başladı. Wi-Fi kesilirse garip şeyler olabilir. Bizim için endişelenmeyin, Filistinlileri düşünün. Yaşadıkları soykırım, bizim karşılaştığımız risklerden çok daha büyük."

DAHA ÖNCE DE BAĞLANTI KESİLMİŞTİ

Hafta başında, gemiyle yaklaşık iki saat boyunca temas kesilmiş ve aynı süre zarfında çevresinde drone’ların dolaştığı kaydedilmişti. Koalisyon, bu durumun “saldırı ya da ele geçirme” riski taşıdığını açıklamıştı.

GAZZE'YE YARDIM TAŞIYOR

Handala yardım gemisi, 13 Temmuz’da İtalya’nın Syracuse limanından ayrılmış, 15-20 Temmuz tarihleri arasında Gelibolu’da hazırlıklarını tamamlamıştı. Gemide bebek maması, gıda ve ilaç bulunuyor.

Gemidekilerin tamamı silahsız sivil gönüllülerden oluşuyor. Yardım misyonu, uluslararası denizcilik ve insancıl hukuk çerçevesinde hareket ediyor.

Handala, Gazze Şeridi’ne yönelik ablukanın kırılması ve insani yardım ulaştırılması amacıyla bölgeye hareketini sürdürüyor.