Harvard’la Beyaz Saray arasında yeni savaş: 60 milyon dolarlık fon kesildi

ABD’nin en köklü üniversitelerinden Harvard, Trump yönetiminin hedefinde! Eğitim Bakanlığı, üniversitenin hükümet taleplerine uymadığı gerekçesiyle tüm federal fonların kesildiğini duyurdu.

ABD'nin en köklü ve prestijli eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi, Trump yönetiminin yeni yaptırımıyla bir kez daha sarsıldı. ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üniversitenin "antisemitizme karşı yeterli önlem almadığı" gerekçesiyle 60 milyon dolarlık federal hibeyi iptal etti. Bu son hamle, Harvard ile Trump yönetimi arasındaki devam eden gerilimi yeni bir boyuta taşıdı.

'AYRIMCILIĞA MÜSAMAHA YOK'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kampüslerdeki ayrımcı tutumlara karşı net bir duruş sergilendiği belirtilerek, “Trump yönetiminde kampüslerde ayrımcılığa müsamaha gösterilmeyecek. Federal fonlar, tüm öğrencileri koruyan kurumları desteklemeli” ifadeleri yer aldı.

FONLAR DONDURULDU, HARVARD DİRENİYOR

Trump yönetimi, göreve başladığı ocak ayından bu yana bazı üniversitelere antisemitizmle mücadele kapsamında uyarılar göndermişti. Harvard’a 11 Nisan’da iletilen reform talebi, üniversite tarafından reddedilmiş, bu da 2.2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşmenin dondurulmasına yol açmıştı.

Harvard Üniversitesi, bu adımı “politik baskı” olarak nitelendirmiş ve Trump yönetimine karşı dava açacağını duyurmuştu.

FİLİSTİN PROTESTOLARI ETKİLİ OLDU

Süreç, Ekim 2023’te İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonrası ABD üniversitelerinde düzenlenen Filistin’e destek protestolarıyla daha da gerildi. Harvard başta olmak üzere birçok üniversite kampüsünde öğrenciler ve akademisyenler hedef alınırken, Trump yönetimi "Yahudi öğrencileri korumakta başarısız kalan" kurumlara karşı sert önlemler alacağını ilan etmişti.