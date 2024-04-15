Hatıra kalsın istedi, selfie çekerken canından oldu! Korkunç ölüm kamerada

Rusya’dan Gürcistan’a tatil için gelen güzellik uzmanı Inessa Polenko, feci şekilde hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Polenko, selfie çekmek uğruna uçurumun kenarına gittiği sırada felaketi yaşadı. Fotoğraf çekmek için bariyerleri aşan kadın yaklaşık 50 metre yükseklikten düşerek canından oldu.

Tatil için Gürcistan’ın sahil kenti Gagra’yı tercih eden Rus güzellik uzmanı Inessa Polenko, fotoğraf çektirmek için uçurumun kenarına geçtiği sırada yaşadığı trajik kaza sonucu hayatını kaybetti.

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

39 yaşındaki Inessa Polenko, Gürcistan'ın Abhazya bölgesindeki Gagry seyir noktasına çıktı. Selfie çekmek ve iyi bir görüntü elde etmek isteyen kadın bariyerleri aştı ve metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

Görgü tanıkları Polenko'nun bariyerin üzerinden atladıktan sonra tökezlediğini belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kadının uçurumdan yuvarlandığı ürpertici görüntüler sosyal medyada yayıldı. Videoda turistin yerde bulunan cansız bedeni de yer aldı. Yetkililer Polenko'nun ölümüyle ilgili bir soruşturma başlattı.

Polenko'nun cenaze töreni bu hafta başında Rusya'nın Soçi kentinde yapıldı.

Moskova ve Soçi'de müşterileri bulunan Polenko, daha önce gittiği Dubai, Mısır ve Kırım seyahatlerinden fotoğraflara Instagram hesabından yer vermişti. Sosyal medyada 9 bin takipçisi bulunan kadın hayat dolu paylaşımlarıyla tanınıyordu.