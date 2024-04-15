Diyarbakır'da poligonda korkunç ölümün perde arkası

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Nisan 2024 07:39 - Güncelleme: 15 Nisan 2024 07:43 - Güncelleme:

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Diyarbakır’da atış poligonunda intihar eden doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.