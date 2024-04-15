Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Diyarbakır'da poligonda korkunç ölümün perde arkası

Diyarbakır'da poligonda korkunç ölümün perde arkası

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Diyarbakır&#039;da poligonda korkunç ölümün perde arkası

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’da atış poligonunda intihar eden doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Urfa Bulvarı üzerinde bulunan bir atış poligonuna gelen Doktor G. Ç (33), elindeki tabancayı başına dayayarak ateşledi.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Silvan Yolarası Aile Sağlık Merkezi'nde görev yapan G.Ç'nin dün de aynı poligona gittiği öğrenildi. G.Ç’nin dün sosyal medya hesabından Bitcoin'de yüksek miktarda zarar yaptığını paylaştığı da ortaya çıktı. Takipçileri ise üzgün oldukları yorumunda bulundu.

Diyarbakır'da poligonda korkunç ölümün perde arkası - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okullar 14 Haziran 2024 tarihinde kapanacak yaz tatiline 60 gün kaldıSantos inanılmaz tercihleriyle sonunu hazırladı, kovulmak ister gibiydi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meteoroloji'den son tahminler: Gök gürültülü sağanak, yer yer sis - GündemGök gürültülü sağanak, yer yer sisAK Parti'de sandık sandık analiz sürüyor! Emekliler mi yoksa yanlış aday mı? - GündemEmekliler mi yoksa yanlış aday mı?DEM'den ilk icraat: Diyarbakır’da tabela bölücülüğü - GündemDiyarbakır’da ilk icraat bölücülük üzerinden!Gece yarısı korkutan depremler peş peşe geldi! Önce Datça sonra Malatya sallandı - GündemMuğla ve Malatya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurduİstanbul’un dönüşümüne 66 milyar liralık atık katkısı! İnşaat malzemeleri ekonomiye kazandırılacak - Gündemİstanbul’un dönüşümüne 66 milyar liralık atık katkısı!Selektörle radar uyarısı ceza sebebi! 66 sürücü 45 bin lira ödedi - GündemSelektör yardımı ceza sebebi!
Sonraki Haber Yükleniyor...