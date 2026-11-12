Avustralya'da arkadaşıyla kamp yaptığı sırada ormanlık alanda kaybolan 17 yaşındaki otizmli genç, 6 gün süren arama çalışmalarının ardından sağ bulundu. Soğuk hava nedeniyle endişelerin arttığı olayda, gencin yalnızca birkaç sıyrıkla kurtulması ailesine büyük sevinç yaşattı.

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Avustralya'da günlerdir kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki William'dan sevindiren haber geldi. Victoria eyaletinde arkadaşıyla kamp yaptığı sırada kaybolan ve kendisinden 6 gün boyunca haber alınamayan otizmli genç, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi oğullarına yeniden kavuştu.

ARKADAŞIYLA KAMPA GİTTİĞİ SIRADA KAYBOLDU

William, 6 Kasım'da Melbourne kentinin yaklaşık 185 kilometre doğusundaki ormanlık alanda arkadaşıyla kamp yaptığı sırada kayboldu. Bölgede gece sıcaklıklarının ciddi şekilde düşmesi, ailesi ve ekipleri endişeye sürükledi.

HAVADAN TESPİT EDİLDİ

17 yaşındaki otizmli genci arama çalışmalarına çok sayıda dalgıç, polis köpeği ve helikopter de katılırken, William 6 gün sonra ormanlık alandaki kurumuş bir dere yatağında uyurken polis helikopteri tarafından tespit edildi. Kurtarma ekipleri, vinç yardımıyla genci güvenli bir noktaya çıkardı. Yapılan ilk değerlendirmelerde gencin vücudunda yalnızca birkaç sıyrık bulunduğu ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Havadan tespit edildi, hikayesi yürek burktu! Otizmli genç günlerdir aranıyordu

ANNESİNDEN DUYGULANDIRAN AÇIKLAMA

Oğluna yeniden kavuşan anne Elizabeth Barkley, gazetecilere yaptığı açıklamada William'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Oğlunun yalnızca birkaç sıyrığı bulunduğunu belirten anne, "İyi durumda, her şey yolunda görünüyor, sağlığı mükemmel" dedi.

Havadan tespit edildi, hikayesi yürek burktu! Otizmli genç günlerdir aranıyordu

“BİR DAHA ASLA EVDEN ÇIKAMAYACAK”

William'ın kurtarılmayı beklediğini düşündüğünü ifade eden Barkley, "Bir yerde öylece durup kurtarılmayı bekledi ve hayatta olduğu için çok mutluyum" diye konuştu. Anne, yaşadığı rahatlamayı esprili bir dille, "Bir daha asla evden çıkmayacak" sözleriyle anlattı.

Victoria Polisi Vekil Müfettişi Jason Benbow da gencin sağ bulunmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Bu her zaman olmaz. Eminim yakında bize anlatacağı bir hikayesi vardır ve biz de onu dinlemeyi çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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