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Havai fişek fabrikasında facia: 9 ölü, çok sayıda yaralı var

Kaynak: Dış Haberler
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Havai fişek fabrikasında facia: 9 ölü, çok sayıda yaralı var
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Tayland’ın Suphan Buri eyaletinde, pirinç tarlalarının ortasında bulunan bir havai fişek fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi.

Tayland’ın merkezindeki Suphan Buri eyaletinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada en az 9 kişi hayatını kaybetti. 

PATLAMANIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Patlama, Bangkok’un yaklaşık 95 kilometre kuzeybatısındaki pirinç üretim bölgesinde gerçekleşti. Yerel yetkililer patlamanın havai fişek üretiminde kullanılan bir binada meydana geldiğini doğrularken, olayın sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Tayland polisi, söz konusu fabrikanın ruhsatlı olup olmadığının ise bilinmediğini belirtti.

KURTARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Samerkun Suphan Buri Kurtarma Vakfı, patlamada dokuz kişinin hayatını kaybettiği ve iki kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Eyalet hükümetinin halkla ilişkiler birimi ise bir kişinin daha yaralandığını ve kayıp kişi sayısının henüz belirlenemediğini duyurdu.

AHŞAP YAPILAR TAMAMEN YIKILDI

Olay yerinden gelen görüntülerde, yeşil pirinç tarlalarının ortasında bulunan fabrikanın ahşap binalarının büyük oranda hasar gördüğü ve bazı yapıların yerle bir olduğu görülüyor. Patlamanın etkisiyle geniş bir alanda yıkım meydana geldi.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ FACİA

Suphan Buri eyaleti, daha önce de benzer bir kazaya sahne olmuştu. Ocak 2024'te aynı bölgede gerçekleşen başka bir patlamada yaklaşık 20 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı. Ayrıca Temmuz 2023’te Tayland’ın güneyinde bir havai fişek deposunda yaşanan patlamada en az 10 kişi hayatını kaybetmiş ve 100'den fazla kişi yaralanmıştı.
Kaynak: Dış Haberler

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