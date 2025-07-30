ABD'de şiddetli patlama! Tesis yerle bir oldu, 3'den fazla kayıp var

Patlamanın ardından başlayan yangın saatlerce sürdü. Yetkililer, içeride olduğu tahmin edilen 3 kişiye hâlâ ulaşamadıklarını açıkladı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINAMIYOR, KURTARMA GECİKİYOR

Fremont İtfaiye Şefi Todd Bernt, olay yerine ulaşan ilk ekiplerin “yoğun duman ve çok sayıda alevle” karşı karşıya kaldığını belirtti. Fremont Belediye Başkanı Joey Spellerberg yaptığı açıklamada, “Binada üç kişi bulunuyordu. Ancak şu anda söyleyebileceğimiz tek şey bu” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, yapının güvenliğini yeniden değerlendirmek amacıyla Nebraska Eyalet Devriyesi ve ilgili ekiplerle iş birliği yaptıklarını duyurdu.

YÜKSEK KULE ÇÖKTÜ, DUMAN KİLOMETRELERCE ÖTEDEN GÖRÜLDÜ

Patlamanın ardından paylaşılan görüntülerde, tesisin yüksek kulesinin büyük oranda yıkıldığı, çatıdan kopan metal parçaların çevreye saçıldığı ve dış cephede ciddi hasar oluştuğu görüldü. Bölgedeki sakinler patlamanın şiddetiyle evlerinin sarsıldığını ifade etti.

Yakınlardaki bir çiftlikte yaşayan Taylor Kirklin, "Tüm ev sallandı. Patlamanın sesi o kadar yüksekti ki, biri köpek kulübemize çarptı sandık" sözleriyle yaşadığı şoku aktardı.

TESİS GEÇMİŞTE DE YANGIN GEÇİRMİŞTİ

Horizon BioFuels, hayvan yatakları ve gıda tütsüleme işlemleri için kullanılan odun peletleri üretiyor. Fremont Tribune'e göre, tesis 2014 yılında da gece çıkan bir yangınla elektrik sisteminde hasar görmüştü. Olayda bina yapısı zarar görmemişti.

Bernt, binada büyük miktarda odun ve alkol bazlı maddeler bulunduğunu, bu nedenle yangının kontrol altına alınmasının zorlaştığını kaydetti.

ADLİ TIPTAN AÇIKLAMA: HENÜZ TEMASA GEÇİLMEDİ

Aynı zamanda Dodge İlçesi savcısı olan Adli Tabip Pamela Hopkins, şu ana kadar adli süreç için kendisiyle iletişime geçilmediğini söyledi. “Toplumun güvenliğini sağlamak şu an birinci önceliğimiz” dedi ve daha fazla açıklamada bulunmadı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Nebraska eyaletine bağlı Fremont kentinde faaliyet gösteren Horizon BioFuels adlı odun peleti üretim tesisinde meydana gelen şiddetli patlama, bölgede paniğe neden oldu.