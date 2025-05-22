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Her yıl şiddetli yağışlar yüzlerce can alıyor! Heyelan vurdu, çok sayıda ölü ve kayıp var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Her yıl şiddetli yağışlar yüzlerce can alıyor! Heyelan vurdu, çok sayıda ölü ve kayıp var
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Her yıl etkili olan Muson mevsiminde yüzlerce kişinin öldüğü Çin'de toprak kayması meydana geldi. Şiddetli yağışlar maalesef can kayıplarına yol açtı. Çok sayıda ölünün olduğu heyelan nedeniyle birçok kişiden de haber alınamaması kötü haberlerin devam edeceğini gösteriyor.

Asya'da her yıl yüzlerce kişinin öldüğü, binlerce kişinin hayatının olumsuz etkilendiği Muson yağmurları tüm şiddetiyle sürüyor. Çin'de yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan tüm ülkeyi sarstı. Yaşanan ölümler ve kayıplar ülkenin gündemine oturdu.

ÇİN'DE HEYELAN, ÖLÜ VE KAYIPLAR VAR

Çin'in güneybatısındaki Guizhou bölgesinde şiddetli yağış, toprağı adeta bir nehir gibi kaydırdı. Yaşanan toprak kayması nedeniyle Çinli kurtarma birimleri harekete geçti.

Her yıl şiddetli yağışlar yüzlerce can alıyor! Heyelan vurdu, çok sayıda ölü ve kayıp var - 1. Resim

400 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürürken, Çinli yetkililerden acı haber geldi. Yetkililer heyelan nedeniyle 2 kişinin öldüğünü,  Qingyang köyünde 19 kişinin evlerinde mahsur kaldığını ve hiçbir haber alınamadığını açıkladı.

SAĞANAK YAĞIŞA KARŞI ACİL DURUM ALARMI VERİLDİ

Yetkililer, bölgede yakın zamanda benzer afetlerin yaşanma riski olduğu uyarısında bulundu. Dağlık Guizhou bölgesinin yanı sıra yakınındaki Hunan ve Jiangxi eyaletleri de sağanak yağışa karşı acil durum alarmına geçirildi.

Her yıl şiddetli yağışlar yüzlerce can alıyor! Heyelan vurdu, çok sayıda ölü ve kayıp var - 2. Resim

Geçtiğimiz hafta ise ülkenin güneyindeki Guangdong ve Guangxi bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlarda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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