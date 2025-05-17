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Her yıl bu mevsimde yüzlerce kişi ölüyor! Yıldırım fırtınasının vurduğu ülkede çok sayıda kayıp var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Her yıl bu mevsimde yüzlerce kişi ölüyor! Yıldırım fırtınasının vurduğu ülkede çok sayıda kayıp var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Her yıl etkili olan Muson mevsiminde yüzlerce kişinin öldüğü Asya ülkesi Hindistan'da yıldırım fırtınası felaket getirdi. Şiddetli yağışların vurduğu ülkede çok sayıda ölü var.

Hindistan'da her yıl yüzlerce kişinin öldüğü muson mevsimi başladı. Şiddetli yağış ve fırtınaların vurduğu ülkede yıldırım düşmesi sonucu çok sayıda kişi öldü.

HİNDİSTAN'DA YILDIRIM FIRTINASI

Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletinde dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış ve gök gürültülü fırtınalar sırasında çok sayıda yıldırım düştü.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Hindustan Times'ın haberine göre, eyalete bağlı Koraput, Jajpur, Dhenkanal, Mayurbhanj, Ganjam ve Gajapati gibi birçok ilçede etkili olan hava koşulları, bölgede günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yıldırım isabet etmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

HER YIL BU MEVSİMDE YÜZLERCE KİŞİ ÖLÜYOR

Hindistan’da her yıl muson mevsiminin başlamasıyla birlikte yüzlerce kişi, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybediyor.

Hava koşullarına bağlı can kayıplarında öne çıkan Odisha'da her yıl 200 ila 400 kişi, yıldırım isabet etmesi nedeniyle ölüyor

Kıyı eyaleti Odisha, 2020 ile 2025 yılları arasında yıldırım kaynaklı 1418 ölümle Hindistan'da bu alanda en fazla can kaybının yaşandığı bölge oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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