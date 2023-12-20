Herzog'un talebi sonrası İsrail ve Hamas arasında 'ateşkes' hareketliliği! Hamas lideri Heniyye Mısır'da

20 Aralık 2023 17:37 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 17:44

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları aralıksız sürerken Tel Aviv yönetimi yeni bir ateşkeş için kapı araladı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, önceki gün yaptığı açıklamada "İsrail Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması için yeni bir insani araya hazırdır." dedi. Hamas ise İsrail'in saldırıları tamamen sona ermeden esir değişimi konusunda herhangi bir müzakere yapılmasına karşı olduklarını söyledi. Gelişmelerin ardından Hamas lideri Heniyye, Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire'ye gitti.

İSRAİL'DEN ATEŞKESE YEŞİL IŞIK

Katar, Mısır ile ABD arabuluculuğunda, İsrail ve Filistin arasında esir takasına dair yeni bir anlaşmaya yönelik diplomatik çabalar sürerken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "İsrail'in esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak üzere yeni bir insani araya ve ilave insani yardıma hazır olduğunu bir kez daha ifade edebilirim." dedi.

HAMAS 'SALDIRILAR DURMADAN OLMAZ' DEDİ

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Basem Naem ise Cumhurbaşkanı Herzog'un açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları tamamen sona ermeden esir değişimi konusunda herhangi bir müzakere yapılmasına karşı olduklarını yineleyerek, "İsrail'in devam eden soykırım savaşı kapsamında esir değişimi konusunda herhangi bir müzakere yapılmasını reddeden tutumumuzu teyit ediyoruz. Ancak halkımıza yönelik saldırganlığın sona ermesine ve Filistin halkına yardım sağlamak için geçişlerin açılmasına katkıda bulunacak her türlü girişime açığız." dedi.

HAMAS LİDERİ DETAYLARI GÖRÜŞMEK İÇİN MISIR'A GİTTİ

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Hamas lideri İsmail Heniyye, ara bulucu rolü üstlenen Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire'ye geldi. Heniyye'nin yetkililerle insani ateşkesi ve esir takası sürecine ilişkin detayları görüşeceği öğrenildi.

HANİYE'NİN İRAN ZİYARETİ

Öte yandan Hamas lideri İsmail Heniyye, Katar'ın başkenti Doha'da gece saatlerinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi. Heniyye, görüşmede, İsrail yönetiminin Gazze'ye yönelik 75 gündür karadan, denizden ve havadan gerçekleştirdiği saldırılarına rağmen direnişin (Hamas'ın) hala güçlü ve kararlı olduğunu ifade etti.

Heniyye, İsrail'in ve müttefiklerinin Filistin hareketini yenebileceklerini düşünmelerine rağmen Hamas'ın İsrail'e ağır kayıplar verdirdiğini vurguladı. Haniye ayrıca Filistin halkının İsrail'e karşı direnişin yanında durduğunu kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Doha'ya 4. kez geldiğini belirten Haniye, bu tür ziyaretlerin Gazze ve Filistin'e desteği göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de görüşmenin detayına ilişkin açıklama yaptı. Kenani, “Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ve sahadaki durum ele alındı. Haniye, Gazze'deki durum hakkında kapsamlı bir rapor sundu. Bu görüşmede, Hamas’ın askeri gücünün oldukça iyi durumda olduğunu öğrendik. Haniye ayrıca direniş hareketinin (Hamas’ın) kalıcı bir ateşkese hazır olduğunu, ancak Siyonist rejimin saldırıları devam ettirdiği sürece müzakere yapmayacaklarını açıkça belirtti" ifadelerini kullandı.

''SALDIRI VARSA MÜZAKERE YOK''

Hamas'tan daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tamamen durmadığı sürece, esir takası konusunda herhangi bir müzakere sürecine girmeyeceğini bildirmişti.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım'da 4 günlük esir takası mutabakatı kapsamında Gazze'deki çatışmalara "insani ara" verilmişti. Bu mutabakat 3 gün daha uzatılmış ve bu kapsamda 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

7 GÜNLÜK ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım'da 4 günlük esir takası mutabakatı kapsamında Gazze'deki çatışmalara "insani ara" verilmişti. Bu mutabakat 3 gün daha uzatılmış ve bu kapsamda 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İşte İsrail-Hamas çatışmasında dakika dakika öne çıkan gelişmeler...

16:55 İsrail ordusunda görevli bir subay, "Gazze'nin tamamını Beyt Hanun gibi yapacakları" tehdidinde bulundu

15:47 Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail ile muhtemel esir takası yaşlı Filistinlilerle başlayacak

13:17 Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail yönetiminin 17 Filistinli esirin naaşını alıkoyduğunu duyurdu

12:06 Batı Afrika ülkelerinden Liberya, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de acil ateşkes talebi için kullandığı "hayır" oyunu "evet" olarak değiştirdi.

12:05 Gazze'deki Filistinli direniş gruplarından İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, ellerindeki iki İsrailli esirin görüntüsünü yayımladı.

11:56 İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde iletişim hizmetleri, yeniden kesildi.

11:06 İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 300'den fazla yere saldırı düzenlediğini duyurdu.

11:04 İsrail ve Lübnan sınırında, karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi

11:03 İngiltere'de insan hakları örgütleri ve bağımsız kuruluşlar, Gazze'de uluslararası insancıl hukuku ihlal eden İsrail'e silah satışını durdurmadığı gerekçesiyle İngiltere'yi "İsrail'in savaş suçlarına ortak olmakla" eleştiriyor.

10:59 İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki 40 esirin serbest bırakılması karşılığında en az 1 hafta çatışmalara "insani ara" verilmesi önerisinde bulunduğunu yazdı.

10:42 Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

09:51 Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirdi.

09:23 İsrail, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

06:37 İsrail'de muhalefetteki Yeş Atid (Gelecek Var) Partisi Milletvekili Meirav Cohen, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden alınması çağrısında bulunarak, onu devletin boynunda bir "değirmen taşı" olarak nitelendirdi.

05:53 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki savaşla meşguliyet bahanesiyle yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yargılanmasını ertelemeye çalıştığı ileri sürüldü.

04:32 Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesinin Filistin yönetimine verdiği desteği vurgulayarak, uluslararası toplumun İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durduramamasının artık kabul edilemez olduğunu söyledi.

04:04 İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir'e "Beni tehdit etmeyin" diye bağırdığı bildirildi.

02:24 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile iki ülke arasındaki işbirliği ilişkilerini geliştirme konusunu ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ele aldı.

01:42 İsrailli bazı yaralı askerlerin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Tel Aviv yakınındaki Sheba Sağlık Merkezi'ne yaptığı ziyaret sırasında görüşmeye katılmayı reddettiği bildirildi.

01:23 ABD'de Kongre'nin yer aldığı Capitol Hill binasına giren bir grup, Gazze'de kalıcı ateşkes talebinde bulundu.

00:10 İsrailli Belediye Başkan Yardımcısı Fleur Hassan-Nahoum, kiliseye sığınan Hristiyan kadın ve kızının öldürülmesinden sonra Gazze'de hiç Hristiyan olmadığı ve Kilise bulunmadığını iddia etti.

00:10 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanması, anlaşma sağlanamadığı için ikinci kez ertelendi.