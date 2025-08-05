Himalayalar’da kan donduran felaket: Çamur tsunamisi köyü yuttu!

Hindistan’ın kuzeyindeki Himalaya bölgesinde yer alan Uttrakhand eyaletine bağlı Dharali köyü, Salı sabahı yaşanan devasa toprak kayması ve sel felaketiyle adeta haritadan silindi.

İlk belirlemelere göre en az 4 kişi hayatını kaybetti, 50 kişiden ise hâlâ haber alınamıyor.

YERLEŞİM YERİ ENKAZ ALTINDA, ORDU DEVREDE

India Today’in yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen bulut patlaması, köyde ani bir çamur akışı ve taşkına yol açtı. Bölgeyi yutan toprak kütleleri, çok sayıda evi ve yolu kullanılamaz hale getirdi.

Hindistan Ordusu, felaketin ardından hızla harekete geçerek arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ordu tarafından X platformunda yapılan açıklamada, "Çamur kayması, yerleşim alanı boyunca ani bir enkaz ve su akışını tetikledi. Birliklerimiz hızla bölgeye ulaştı" ifadelerine yer verildi.

EYALET YÖNETİMİ TEYAKKUZDA

Uttrakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, felaketin ardından bölgeye üst düzey müdahale başlatıldığını duyurdu.

"Üst düzey yetkililerle sürekli temas halindeyim ve durumu yakından takip ediyoruz" diyen Dhami, kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ve kayıpları bulmak için tüm imkânların seferber edildiğini

EVLER, YOLLAR SULAR ALTINDA

Televizyonlara yansıyan görüntülerde, sel suları evleri önüne katıp sürükledi. Bölge halkının bir kısmı yüksek yerlere sığınırken, birçok ailenin akıbeti henüz bilinmiyor.

FELAKETİN NEDENİ: BULUT PATLAMASI

Yetkililere göre olayın nedeni, bölgede sıkça görülen ve ani ve yoğun yağışa yol açan "bulut patlaması".

Söz konusu doğal olayı, dağlık bölgelerde kısa sürede büyük miktarda yağış bırakıp heyelan, sel ve toprak kayması gibi yıkıcı sonuçlara yol açabiliyor.