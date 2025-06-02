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Hindistan felaketi yaşıyor! Sel ve heyelan hayatı felç etti: Çok sayıda ölü var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 34 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Sikkim eyaletinde 4 gündür etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymasına yol açtı. Yetkililer, yaşanan felaketlerde en az 34 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Eyalette mahsur kalan turistlerin tahliye edilmeye başlandığını aktarıldı.

YAĞIŞLARIN ŞİDDETİ ARTACAK

Meghalaya ve Manipur eyaletlerinde ise, sel ve toprak kayması nedeniyle mahsur kalanları kurtarmak üzere orduya bağlı kurtarma ekipleri görevlendirildi. Meteoroloji dairesi, bölgede yağışların şiddetini artıracağı uyarısında bulundu.

Hindistan felaketi yaşıyor! Sel ve heyelan hayatı felç etti: Çok sayıda ölü var - 1. Resim

BANGLADEŞ’TE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Hindistan'ın komşusu Bangladeş'te meydana gelen toprak kaymasında aynı aileden en az 4 kişi öldü. Yetkililer, yeni toprak kaymaları ve ani sel baskınları olabileceği uyarısında bulunarak, risk altındaki bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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