Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Jaguar savaş uçağı Pakistan sınırında düştü!

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait SEPECAT Jaguar tipi süpersonik saldırı uçağı, Rajasthan eyaletinin Churu bölgesinde düştü. Olay, Pakistan sınırına yakın bir bölgede meydana geldi.

Yerel kaynaklara göre uçak, Rajasthan'ın Churu bölgesinde yere çakıldı. Kazanın Pakistan sınırına çok yakın bir noktada yaşanması dikkat çekti. Resmi makamlardan pilotun durumu ya da muhtemel can kaybına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

HİNDİSTAN'IN ENVANTERİNDEKİ SEPECAT JAGUAR'LAR

Hindistan, altı filo halinde yaklaşık 120 adet SEPECAT Jaguar savaş uçağını envanterinde tutan ve bu uçağın dünyadaki kalan tek aktif kullanıcısı konumunda.

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