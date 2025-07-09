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Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Jaguar savaş uçağı Pakistan sınırında düştü!

Kaynak: Dış Haberler
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Hindistan Hava Kuvvetleri&#039;ne ait Jaguar savaş uçağı Pakistan sınırında düştü!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait SEPECAT Jaguar tipi süpersonik saldırı uçağı, Rajasthan eyaletinin Churu bölgesinde düştü. Olay, Pakistan sınırına yakın bir bölgede meydana geldi.

Yerel kaynaklara göre uçak, Rajasthan'ın Churu bölgesinde yere çakıldı. Kazanın Pakistan sınırına çok yakın bir noktada yaşanması dikkat çekti. Resmi makamlardan pilotun durumu ya da muhtemel  can kaybına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Jaguar savaş uçağı Pakistan sınırında düştü! - 1. Resim

HİNDİSTAN'IN ENVANTERİNDEKİ SEPECAT JAGUAR'LAR

Hindistan, altı filo halinde yaklaşık 120 adet SEPECAT Jaguar savaş uçağını envanterinde tutan ve bu uçağın dünyadaki kalan tek aktif kullanıcısı konumunda. 

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Dış Haberler
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