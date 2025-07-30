Hindistan'da dünyada ilk kez görülen yeni bir kan grubu keşfedildi

Kan grubu kanser riski taşıyor! Yeni araştırmaya göre bu gruplar özellikle dikkat etsin

AMELİYAT ÖNCESİ TESPİT EDİLDİ

Kadının O Rh pozitif olduğu belirlenmesine rağmen, mevcut kan ünitelerinin hiçbiriyle uyum sağlanamadı. Hastane yetkilileri, durumu daha ileri analiz için Bangalore'daki Rotary TTK Kan Merkezi’ne sevk etti. Burada yapılan gelişmiş serolojik testlerde, hastanın kanının "panreaktif" olduğu yani hiçbir test örneğiyle uyumlu olmadığı ortaya çıktı.

Rotary Bangalore TTK Kan Merkezi'nden Dr. Ankit Mathur, durumu şu ifadelerle değerlendirdi:

"Ekibimiz tüm örneklerle uyumsuzluk tespit etti. 20 aile üyesinden alınan örneklerde de eşleşme bulunamadı. Ancak transfüzyon gerekmeden, dikkatli takip ve koordinasyonla ameliyat başarıyla gerçekleştirildi.

CRIB ANTİJENİ BİLİMSEL OLARAK TANIMLANDI

On ay süren moleküler inceleme ve uluslararası laboratuvarlarla yapılan testlerin ardından, İngiltere'nin Bristol kentindeki Uluslararası Kan Grubu Referans Laboratuvarı (IBGRL) bu özel durumu doğruladı.

Yeni keşfedilen antijenin ismi "CRIB" olarak tanımlandı. Bu isimde "CR", Cromer kan grubu sistemini, "IB" ise "India" ve "Bangalore"u temsil ediyor.

ULUSLARARASI KONGREDE DUYURULDU

Bu bilimsel gelişme, Haziran 2025’te Milano’da düzenlenen Uluslararası Kan Transfüzyon Derneği (ISBT) Kongresi’nde dünyaya duyuruldu. Kadın, CRIB antijenine sahip ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

NADİR DONÖR KAYDI OLUŞTURULDU

Bu bulgunun ardından, Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR) ve çeşitli kan merkezlerinin ortaklığıyla nadir kan grubu taşıyıcıları için bir veri tabanı oluşturuldu. Amaç, bu tür özel vakalara uygun transfüzyon desteği sağlamak.

Dr. Mathur, bugüne kadar başka nadir kan gruplarının da benzer yöntemlerle tespit edildiğini vurguladı:

"Rh null, D- - ve In b negatif gibi vakalarda da aynı hassasiyetle çalışıyoruz. Bu veriler hem bilimsel yayınlarla hem de uluslararası platformlarda paylaşılıyor."