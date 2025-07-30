Hindistan'da dünyada ilk kez görülen yeni bir kan grubu keşfedildi
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Hindistan'da kalp ameliyatı öncesi yapılan testler, bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Karnataka'da yaşayan 38 yaşındaki bir kadının kanında, daha önce hiçbir insanda görülmemiş yeni bir kan grubu antijeni tespit edildi. "CRIB" adı verilen bu nadir yapı, kadını tıp literatürüne geçirirken, küresel kan bilimi tarihinde de yeni bir sayfa açtı.
Hindistan'ın Karnataka eyaletinde kalp ameliyatı öncesi yapılan rutin testler, tıpta nadir görülen bir keşfe yol açtı.
Kolar kentinden 38 yaşındaki bir kadında, daha önce bilim dünyasında tanımlanmamış benzersiz bir kan grubu antijeni tespit edildi. "CRIB" adı verilen bu antijenin dünyadaki ilk taşıyıcısı olan kadın, tıp literatürüne geçti.
AMELİYAT ÖNCESİ TESPİT EDİLDİ
Kadının O Rh pozitif olduğu belirlenmesine rağmen, mevcut kan ünitelerinin hiçbiriyle uyum sağlanamadı. Hastane yetkilileri, durumu daha ileri analiz için Bangalore'daki Rotary TTK Kan Merkezi’ne sevk etti. Burada yapılan gelişmiş serolojik testlerde, hastanın kanının "panreaktif" olduğu yani hiçbir test örneğiyle uyumlu olmadığı ortaya çıktı.
Rotary Bangalore TTK Kan Merkezi'nden Dr. Ankit Mathur, durumu şu ifadelerle değerlendirdi:
"Ekibimiz tüm örneklerle uyumsuzluk tespit etti. 20 aile üyesinden alınan örneklerde de eşleşme bulunamadı. Ancak transfüzyon gerekmeden, dikkatli takip ve koordinasyonla ameliyat başarıyla gerçekleştirildi.
CRIB ANTİJENİ BİLİMSEL OLARAK TANIMLANDI
On ay süren moleküler inceleme ve uluslararası laboratuvarlarla yapılan testlerin ardından, İngiltere'nin Bristol kentindeki Uluslararası Kan Grubu Referans Laboratuvarı (IBGRL) bu özel durumu doğruladı.
Yeni keşfedilen antijenin ismi "CRIB" olarak tanımlandı. Bu isimde "CR", Cromer kan grubu sistemini, "IB" ise "India" ve "Bangalore"u temsil ediyor.
ULUSLARARASI KONGREDE DUYURULDU
Bu bilimsel gelişme, Haziran 2025’te Milano’da düzenlenen Uluslararası Kan Transfüzyon Derneği (ISBT) Kongresi’nde dünyaya duyuruldu. Kadın, CRIB antijenine sahip ilk kişi olarak kayıtlara geçti.
NADİR DONÖR KAYDI OLUŞTURULDU
Bu bulgunun ardından, Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR) ve çeşitli kan merkezlerinin ortaklığıyla nadir kan grubu taşıyıcıları için bir veri tabanı oluşturuldu. Amaç, bu tür özel vakalara uygun transfüzyon desteği sağlamak.
Dr. Mathur, bugüne kadar başka nadir kan gruplarının da benzer yöntemlerle tespit edildiğini vurguladı:
"Rh null, D- - ve In b negatif gibi vakalarda da aynı hassasiyetle çalışıyoruz. Bu veriler hem bilimsel yayınlarla hem de uluslararası platformlarda paylaşılıyor."
Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık