Hindistan’da helikopter faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Himalayalar’da meydana gelen korkunç kazada, tapınak ziyaretinden dönen yolcuları taşıyan bir helikopter yere çakıldı. Kazada biri çocuk olmak üzere yedi kişi hayatını kaybetti.

Helikopter, Uttarakhand eyaletindeki yüksek rakımlı Kedarnath Tapınağı’ndan havalandıktan kısa süre sonra düştü. Afet müdahale yetkilisi Nandan Singh Rajwar, kazada pilot ve altı yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

KAZANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Bölge turizm yetkilisi Rahul Chaubey, kazaya kötü hava şartlarının neden olduğunu değerlendirdiklerini söyledi. Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, "çok üzücü" olarak tanımladığı olay sonrası bölgeye acil yardım ekiplerinin gönderildiğini duyurdu.

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TAPINAĞA ULAŞIMDA HELİKOPTERLER TERCİH EDİLİYOR

3.584 metre yükseklikteki Kedarnath Tapınağı, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Zorlu doğa koşulları nedeniyle bölgede, yürümek yerine helikopterle ulaşımı tercih edenler için özel uçuşlar düzenleniyor. Bu hizmetler özellikle yaz aylarında yoğunlaşıyor.

BİR AYDA İKİNCİ ÖLÜMCÜL KAZA

Aynı güzergâhta geçtiğimiz ay yaşanan başka bir kazada da altı kişi hayatını kaybetmişti. Art arda yaşanan bu kazalar, bölgedeki helikopter ulaşımının güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi.