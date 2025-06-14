Hindistan'daki uçak kazasında yeni gelişme! Bilanço artıyor

Hindistan'ın Ahmedabad kentinde kalkıştan kısa bir süre sonra yerleşim bölgesine düşen yolcu uçağı kazasında bilanço artıyor. Kazada ölenlerin sayısı kimlik tespit çalışmaları ile birlikte 279'a yükseldi.

Hindistan'ın Ahmedabad kentinde meydana gelen uçak kazasında can kaybı sayısı artıyor. Hindistan polisinden bir kaynak, yolcu uçağının yerleşim bölgesine düşmesi sonucu 279 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kazanın ardından daha önce ölü sayısı 265 olarak açıklanmıştı. Ancak yetkililer, kimlik tespiti çalışmalarının ardından sayının yükseldiğini belirtti.

KONUTLARDAN DA ÖLENLER VAR

Kazada hayatını kaybedenler arasında uçaktaki yolcuların yanı sıra, uçağın çarptığı konutlarda bulunan siviller de yer alıyor. En az 38 kişi, uçak yere çarptığında evlerinde hayatını kaybetti.

UÇAKTAN 1 KİŞİ KURTULDU

Air India tarafından yapılan açıklamada, Londra’daki Gatwick Havalimanı’na gitmek üzere havalanan Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçakta toplam 242 kişinin bulunduğu, yalnızca bir kişinin kazadan sağ kurtulduğu bildirildi.

Uçakta 169 Hindistan vatandaşı, 53 İngiliz, 7 Portekizli, 1 Kanadalı yolcu ve 12 mürettebatın olduğu açıklandı.

KAZANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Uçak, Perşembe günü öğle saatlerinde havalandıktan kısa süre sonra, yaklaşık 100 metre yüksekliğe ulaştığında mayday (acil durum) çağrısı yapmış, ardından yerleşim bölgesine düşerek büyük bir faciaya yol açmıştı.

Kaza, 21'inci yüzyılın en ölümcül hava kazalarından biri olarak kayıtlara geçerken; kazanın nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerinde bulunan kara kutulardan biri soruşturmacılar tarafından inceleniyor. Adli tıp ekipleri, ikinci kara kutuyu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ölü sayısı ise DNA ile kimlik tespit süreci tamamlanana kadar kesinleşmeyecek.