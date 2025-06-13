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Hindistan'da düşen uçağın içinden çekilen görüntü kafaları karıştırdı! "Hiçbir şey çalışmıyor..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hindistan'da meydana gelen ve 270'den fazla kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasından kısa bir süre önce, uçak içerisinden çekilen görüntüler ortaya çıktı. Bir yolcunun kaydettiği o anlar, "teknik aksaklıklara rağmen uçuşa izin mi verildi" sorusunu akıllara getirdi.

Hindistan'ın Ahmedabad kentinden Londra'ya gitmek için havalanan ve 242 kişiyi taşıyan yolcu uçağı, dün kalkıştan kısa bir süre sonra yerleşim bölgesine düştü. Korkunç kazada çok sayıda kişi hayatını kaybetti, uçakta bulunan sadece bir yolcunun sağ kurtulduğu belirtildi.

Kazadan yalnızca birkaç saat önce çekilen ve aynı uçağın bir önceki uçuşuna ait olduğu iddia edilen bir video sosyal medyada yayıldı. 300'e yakın kişinin öldüğü büyük uçak kazasıyla ilgili çarpıcı bir detay, bu videoyla birlikte ortaya çıktı.

Hindistan'da düşen uçağın içinden çekilen görüntü kafaları karıştırdı!

TEKNİK AKSAKLIKLAR MI VARDI?

Sosyal medyada yayılan o görüntülerde, bir yolcu Air India'ya ait uçaktaki klima sisteminin çalışmadığını ve koltuk ekranlarının devre dışı olduğunu gösteriyor.

Videoyu çeken yolcu, uçuş öncesinde yaşanan teknik aksaklıklara rağmen uçağın havalanmasına izin verildiğini iddia etti. Görüntülerde, içerideki havasızlık nedeniyle birçok yolcunun zor anlar yaşadığı, bazı koltuklardaki ekranların tamamen karardığı gözlendi.

Video, "Klima hiç çalışmıyor. Televizyon ekranları, kabin ekibini çağırma düğmesi de çalışmıyor, Hiçbir şey çalışmıyor. Işık bile çalışmıyor" notuyla paylaşıldı.

 

Hindistan'da düşen uçağın içinden çekilen görüntü kafaları karıştırdı!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası Hindistan Sivil Havacılık Kurumu geniş kapsamlı bir soruşturma başlatırken, söz konusu görüntüler teknik ihmallerin kazaya zemin hazırlayıp hazırlamadığı sorusunu gündeme getirdi.

Yolcunun kayda aldığı video, yetkililerin güvenlik protokollerine uymada ihmalkâr davranmış olabileceği iddialarını da güçlendirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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